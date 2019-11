De nieuwe pausmobiel is een… Dacia Duster www.fangio.be - Kristof Winckelmans

28 november 2019

09u36

Bron: www.fangio.be 11 Auto Ook paus Fransiscus heeft af en toe recht op een nieuwe bedrijfswagen, al had Paul Magnette de kerkleider wellicht liever volledig elektrisch door Vaticaanstad zien rijden.

In het Vaticaan blijkt Sinterklaas dit jaar wat vroeger te komen. Gisteren heeft paus Fransiscus namelijk al een gloednieuwe pausmobiel in ontvangst mogen nemen, waarmee Zijne Heiligheid zich de komende jaren in alle veiligheid en comfort door het minuscule Vaticaanstad mag verplaatsen. Het gaat om een omgebouwde Dacia Duster 4x4, uitgerust met een groot open dak, een verwijderbare bovenbouw van glas, een 30 mm lagere bodemvrijheid voor een makkelijkere toegang tot het interieur en interne en externe steunelementen.

Leuke promostunt voor Dacia natuurlijk, al blijven we het vooral vreemd vinden dat de kerkleider voor een traditioneel aangedreven auto met verbrandingsmotor kiest. Zeker voor een voertuig dat gedoemd is om aan een slakkengangetje onder de kerktoren te rijden…