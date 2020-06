De nieuwe BMW 4-serie krijgt ‘bevertanden’ Roland Tameling

03 juni 2020

13u38 2 Auto De nieuwe BMW 4-serie is nog maar net onthuld maar zorgt nu al voor heel wat discussie. Met name de neus van de coupé maakt de tongen los: volgens BMW is de opmerkelijk grote grille (de luchtspleten voor de radiateur) met langwerpige ‘nieren’ een hommage aan vroege modellen van het Beierse merk, maar kritische autofans zien er toch vooral een stel ‘uit de kluiten gewassen bevertanden’ in.

Het is duidelijk dat BMW niet voor de conservatieve weg kiest met de nieuwe 4-serie. De auto is grotendeels gebaseerd op de reeds bekende 3-serie, die je als sedan en stationcar kunt bestellen, maar het uiterlijk van de 4-zits coupé blijkt een stuk gewaagder. We zagen de grote verticale BMW-nieren eerder al op het studiemodel van de 4-serie en op de conceptcar van de elektrische i4, maar de dinsdag getoonde foto’s laten zien dat het controversiële ontwerp straks daadwerkelijk op de weg te zien is.

De lange nieren in de grille grijpen volgens BMW terug op verschillende legendarische modellen uit de geschiedenis van het merk, zoals de klassieke 328 en de 3.0 CSi. Het huidige ontwerpteam dat al jaren onder leiding staat van de Nederlander Adrian van Hooydonk, zou daar een moderne interpretatie van hebben gemaakt.

Hoe het ook zij: BMW wil met dit uiterlijk duidelijk maken dat de 4-serie een auto is voor mensen die méér willen dan een 3-serie met twee deuren. Volgens het Duitse merk krijgt de coupé een veel sportiever karakter dan zijn meer ‘doorsnee’ familieleden, ‘met een duidelijk scherper stuurkarakter dan zijn voorganger en een meer onderscheidend weggedrag ten opzichte van de 3-serie’. Deze nieuwe versie moet vooral de sportief georiënteerde BMW-fans blij maken.

Ook als M4

Afgezien van de opvallende neus blijft er – wat het uiterlijk betreft – veel bij het oude bij de 4-serie. Meer veranderingen voert BMW door op het vlak van de motoren: in de basis zijn alle benzine- en dieselmotoren voorzien van hybridetechniek, waarbij de minst krachtige 184 pk (135 kW) levert en de 374 pk (275 kW) sterke M440i voorlopig de meest krachtige benzineversie is. Op een later tijdstip volgt ook een nieuwe M4, de nog sportievere variant die een extra sterke zescilinder benzinemotor krijgt.

BMW meldt verder dat de 4-serie standaard vier afzonderlijke zitplaatsen heeft en dat sportstoelen en een met leer bekleed sportstuur standaard zijn. Ook een automaat met acht versnellingen is altijd aanwezig, een sportiever afgestemde automaat is optioneel leverbaar. Ook het onderstel is standaard voorzien van sportiever afgestelde dempers, terwijl een instelbaar onderstel tegen meerprijs beschikbaar is. Wat de nieuwe 4-serie gaat kosten is nog niet bekend, in de herfst komt hij – inclusief opvallende bevertanden – naar onze streken.