De nieuwe Bentley Flying Spur: luxueuze limo, maar wel één die 333 kilometer per uur knalt ADN

13 juni 2019

15u02 4 Auto De nieuwe De nieuwe Bentley Flying Spur : een luxueuze limousineachtige sedan, comfortabel, elegant en koninklijk. En - ondanks wat je misschien zou verwachten - zéér sportief. Deze atletische wagen haalt een topsnelheid van zo maar even 333 kilometer per uur.

De 2020 Flying Spur ziet eruit als een limousine en heeft alle luxe die je van Bentley verwacht. Hij is nóg ruimer, comfortabeler en luxueuzer dan zijn voorganger zelfs. De wagen is een kolos van 5,3 meter lang en 2.437 kilo zwaar, en heeft een wielbasis van 3,19 meter. Hij heeft vier deuren, ruime handgestikte lederen zetels, een panoramisch zonnedak en rijkelijke houten details.

“Acceleratiesensatie”

Het is ook meteen de allereerste Bentley met vierwielsturing, gericht op dynamiek. Zo kan het gevaarte beter en stabieler hoge snelheden halen, iets waar de krachtige W12-motor (635 pk) voor zorgt. De limo kan van 0 naar 100 in amper 3,8 seconden en haalt een topsnelheid van liefst 333 kilometer per uur. Daarmee is de nieuwe Flying Spur sneller dan zijn voorganger. Volgens Road & Track Magazine is het zelfs ’s werelds snelste productiesedan. Autovisie spreekt van “de meest comfortabele acceleratiesensatie die de auto-industrie te bieden heeft”.

Binnenin steelt onder andere een draaiend paneel voor het infotainmentsysteem de show. Als de Bentley geparkeerd staat, toont het paneel in het midden van het dashboard drie ouderwetse meters. Als de wagen start, roteert het geheel naar een computerscherm met een sensor die ziet welke knop jouw vinger gaat kiezen en dus razendsnel reageert. De bestuurder kan ook verder draaien naar een stijlvol en tijdloos houten paneel dat opgaat in de rest van het dashboard.

Gespierd en gesofisticeerd

Aan de buitenkant doet de grote massieve grille denken aan de klassieke Bentleys van 1957. De lijnen van de auto zijn scherp maar gesofisticeerd, de speciale LED-lichten sprankelen als juwelen. De uitgesproken wielkasten maken een gespierde indruk. Het met de hand gepolijste logo uit roestvrij staal kreeg een nieuwe interpretatie en heeft innovatieve lichtgevende vleugels.

De eerste exemplaren van de Flying Spur kunnen in de herfst besteld worden en zullen in het begin van volgend jaar worden geleverd. De prijs is nog een vraagteken. De huidige vanafprijs van de meest recente versie van het model ligt volgens Autoweek tussen de € 241.260 en € 313.615.