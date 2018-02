De Mini-rijder krijgt voortaan een butler Erik Kouwenhoven

15 februari 2018

09u36

Bron: AD.nl 0 Auto Automerk Mini gaat volledig digitaal met een groot aantal nieuwe diensten via internet. Het opvallendst: de personal assistent, die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is om Mini-rijders te helpen en begeleiden tijdens de reis. Nieuw zijn ook de elektronische labels. Die moeten voorkomen dat tassen of koffers kwijtraken.

Met ingang van maart 2018 zijn alle nieuwe modellen van Mini leverbaar met een ingebouwde 4G-simkaart. Hiermee krijgt de automobilist in 43 landen toegang tot persoonlijke digitale diensten. Bovendien is ook Apple CarPlay beschikbaar.

Digitale butler

De meest opvallende nieuwe dienst is een digitale butler, 'Personal Assistant'. Die is 24 uur per dag bereikbaar om Mini-rijders te voorzien van alle mogelijke informatie, zoals adresgegevens, aansluitingen op het openbaar vervoer of praktische tips voor onderweg, zoals het kiezen van een geschikt restaurant, hotel of uitgaansmogelijkheden.

Find Mate

Mini introduceert ook elektronische labels (tags) voor sleutelbossen, tassen en koffers. Deze tags zijn voorzien van een tracking-functie, zodat hun positie niet alleen te zien is op het scherm van de boordcomputer, maar ook in de Mini Connected App op de smartphone. De service, die de naam 'Find Mate' krijgt, voorkomt dat spullen zoekraken of per ongeluk in de auto worden achtergelaten.

Nieuwsberichten

Het navigatiesysteem wordt dan weer uitgebreid met 'realtime' (online) verkeersinformatie, automatische kaartupdates, nieuwsberichten, de weersvoorspelling en actuele brandstofprijzen.

Mini Connected heeft toegang tot de agenda en contactpersonen en geeft zogenaamde Time-to-Leave-notificaties. Of pushberichten die de ontvanger helpen op tijd te vertrekken. Ook een Send to Car-functie om bestemmingen te importeren vanaf een smartphone naar het navigatiesysteem in de auto, behoort tot de mogelijkheden.

Afstandsbediening

Met Remote Services kan je de auto ook afsluiten met je smartphone en via de app informatie opvragen over de locatie van de auto of het brandstofniveau. Verder zijn de verlichting, claxon en ventilatie op afstand te bedienen. Voor de modellen met elektrische aandrijving komen daar nog een oplaadtimer, zoekfunctie voor oplaadpunten en weergave van het energieverbruik bij.