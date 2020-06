Honda Gesponsorde inhoud De Honda Jazz met kunstmatige intelligentie maakt het leven eenvoudiger Aangeboden door Honda

08 juni 2020

08u00 0

De vijfde generatie van de Honda Jazz die eerstdaags in de showroom van de merkconcessies verschijnt, maakt handig gebruik van kunstmatige intelligentie om het dagelijks leven van zijn bestuurder gemakkelijker en praktischer te maken.

De smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven en dus ook niet uit de Honda Jazz. Beleef de naadloze integratie dankzij ‘mirroring’ (= spiegeling van het smartphonedisplay op het scherm in de auto) via de ingebouwde ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay. Koppel de smartphone draadloos of met een USB-kabel.

Bovendien genieten de inzittenden mee van de uitgekiende connectiviteit via een Wi-Fi hotspot in het wageninterieur.

Het centrale aanraakscherm laat zich configureren volgens de wensen van de gebruiker, met individuele snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies en audiobronnen. Navigeren door de menu’s en functies gebeurt via het vertrouwde ‘swipen’ (veegbesturing).

Achter de centrale systeeminterface gaan tal van infotainmentdiensten schuil, zoals muziek, navigatie, telefoon, weerbericht, het opsporen van parkeerlocaties, enz. Voor maximale veiligheid onderweg is spraakbesturing via de ‘Honda Personal Assistant’ deel van het systeem. Hier toont kunstmatige intelligentie (AI) zich van haar meest praktische kant! Na activatie door ‘OK Honda’ uit te spreken, kan een op instructies gebaseerde, natuurlijke conversatie worden gevoerd om toegang te krijgen tot tal van online diensten. Dankzij de natuurlijke spraakherkenning begrijpt het systeem de gebruiker en zal reageren met logische antwoorden of vervolgvragen.

Altijd hybrideaandrijving

De Honda Jazz wordt uitsluitend met toekomstgerichte e:HEV hybrideaandrijving gecommercialiseerd. Honda’s unieke e:HEV technologie maakt gebruik van een 1.5 DOHC i-VTEC benzinemotor om ‘on board’ elektrische energie op te wekken. De eigenlijke aandrijving gebeurt 100% elektrisch met twee compacte, door Honda zelf ontwikkelde elektromotoren, samen 109 pk (80 kW) sterk en goed voor 253 Nm koppel. Uniek is verder de transmissie met vaste overbrengingsverhouding, wat resulteert in een soepel doorgeven van het motorkoppel en een lineair gevoel tijdens het versnellen.

De Honda Jazz biedt drie rijmodi, die zonder dat de inzittenden het merken worden geselecteerd voor maximale efficiëntie en rijcomfort.

Honda Jazz en Honda Jazz Crosstar

De nieuwste Honda Jazz maakt zijn opwachting met twee uitvoeringen. Hij is herkenbaar aan zijn, omwille van een gunstige luchtweerstand, gesloten gehouden front met smal radiatorrooster. De grote koplampen tonen geïntegreerd dagrijlicht. De stijlen van de voorruit zijn zeer slank gehouden, wat de zichtbaarheid op de weg bevordert. Achteraan zijn druppelvormige, horizontale lichtblokken bepalend voor zijn nieuwe look.

De Honda Jazz Crosstar krijgt een specifiek radiatorrooster en kiest voor een hedendaagse SUV-look. Hij charmeert met diverse beschermlijsten, een bi-tone koetswerk en dakreeling.

Doet u graag een testrit met deze Honda Jazz? Vraag dan hier uw testrit aan.