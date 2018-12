De futuristische tunnel van Elon Musk is open. Maar durven mensen wel? Robyn Samsom ADN

19 december 2018

09u55

Bron: AD.nl, Belga 0 Auto De eerste tunnel van Elon Musks bedrijf The Boring Company is vannacht feestelijk geopend in Los Angeles. De techniek moet een revolutie brengen in het stadsverkeer. “Mooi dat er mensen als Musk zijn die hierin geloven.”

De beelden hebben iets futuristisch: een auto die op een slede op straatniveau gaat staan, verdwijnt en in een ondergrondse tunnel op hoge snelheid binnen vier minuten van de ene kant van de stad naar de andere kant vervoerd wordt. Bij de bestemming aangekomen, wordt de auto weer met een lift op straatniveau gebracht. Met de Dugout Loop van The Boring Company lijkt het realiteit te worden.

“Het werkt!”

Afgelopen nacht gaf initiatiefnemer Elon Musk een demonstratie in een proeftunnel van bijna 2 kilometer voor journalisten. De tunnel in Los Angeles loopt onder deelgemeente Hawthorne, waar SpaceX en The Boring Company hun hoofdkantoor hebben. Eens in de tunnel zouden de voertuigen veilig kunnen rijden aan een snelheid van meer dan 240 kilometer per uur, met een tussentijd van een seconde.



“Aan die snelheid voelt het alsof je binnen een stad teleporteert”, schreef Musk voor de lancering op Twitter. “Ik vond het episch”, zei Musk achteraf. “Het werkt.” Twee jaar geleden tweette hij nog dat het verkeer in Los Angeles “hem gek maakte”. “Ik ga een boormachine voor tunnels bouwen en gewoon beginnen graven”, schreef hij op 18 december 2016.

Durf

De Dugout Loop van Musk is een alternatief voor autovervoer in de stad. Innovatief en ambitieus, vindt de Nederlandse verkeersdeskundige Sjoerd Nota. “Het is mooi dat er mensen als Musk bestaan die het geloof en de financiën hebben om dit gewoon te gaan doen. Hij is een echte durfinvesteerder. Als je het niet een keer doet, weet je ook nooit of het wel of niet werkt.” Ook heeft The Boring Company sledes ontwikkeld waar voetgangers gebruik van kunnen maken.



Het is echter nog maar de vraag of mensen het dúrven te gebruiken. Denk aan de Kanaaltunnel, waarmee je met de auto vanuit Frankrijk naar Engeland kunt komen. “Veel mensen gaan alsnog met de boot, omdat ze onder het water rijden eng vinden. Dat is een heel dure oplossing, als er niet meer mensen gebruik gaan maken van die tunnel. En dat kan met de Dugout Loop ook zo zijn. Durven mensen zichzelf en hun auto's toe te vertrouwen aan zo'n elektrische lift en tunnel?”

Het succes van de Loop hangt af van veel factoren: werkt het goed? Is het veilig? Durven mensen het aan? “Gaat het vlekkeloos en is het comfortabel en snel, dan kan het zeker toekomst hebben”, aldus de expert.

Rendabel?

Voor een ritje betaalt de reiziger straks in ieder geval amper één dollar (0,88 euro). “Ik ben heel benieuwd hoe het businessmodel hierachter eruit ziet”, voegt Nota toe. “Want die tunnel moet wel heel veel mensen van A naar B vervoeren om rendabel te zijn en om voor minder verkeer op de weg te zorgen.”

The Boring Company sloot eerder dit jaar een contract met de gemeente Chicago om een tunnel te bouwen van vliegveld O’Hare naar het stadscentrum.

