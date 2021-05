De Franse limousine keert terug

DS is de naam van het Franse luxemerk dat zich recentelijk afsplitste van Citroën. Het begon ooit als een modellijn naast de reguliere modellen, later werd het geheel zelfstandig. Met de oorspronkelijke Citroën uit 1955 heeft de nieuwe DS 9 weinig van doen. Wat dat betreft was de Citroën C6 uit 2005 een beter begin geweest voor DS: dat model was nog wél een moderne interpretatie van de klassieke DS.

In de DS 9 zijn wel een paar kleine vingerwijzingen te vinden naar het verleden. Om te beginnen de lichten aan beide zijden van het dak. Die doen - anders dan bij het origineel - echter niet meer dienst als richtingaanwijzers. Dat mag niet meer vanwege de strenge Europese veiligheidsvoorschriften. De echte knipperlichten zitten nu gewoon in de achterlichtunits. Een ander nostalgisch detail is de chroomstrip op de motorkap. Die zat indertijd ook op de cabrioletversie van de Citroën DS.

Minimale verwijzingen dus. Niet zo vreemd, want de doelgroep bestaat niet zozeer uit Europese autokopers met een hang naar het verleden, maar vooral uit Chinezen die misschien nog nooit van hun leven een originele DS hebben gezien. Inderdaad: de terugkeer van de grote Franse limousine is te danken aan China. Zozeer zelfs, dat de auto daar wordt geproduceerd. Niet vreemd als je bedenkt dat in Europa het segment van de grote zakensedans langzaam uitsterft ten gunste van SUV's en cross-overs. Eigenlijk zijn Mercedes, BMW en Audi nog de enige die de limousine in stand houden. In China is zo'n grote sedan juist een statussymbool en zeer populair. Liefst een extra lange, zodat je omgeving zou kunnen denken dat je over een privéchauffeur beschikt en je dus laat rijden.

Wat dat betreft zit het wel goed: de DS9 ís lang. Met zijn lengte van 4,94 meter is hij maar net iets kleiner dan de Volvo S90 en Audi A6. Zijn wielbasis is met een lengte van 2,90 meter zelfs de grootste in dit zogeheten D-segment. Dat merk je vooral als je achterin zit, want personen met een lengte tot twee meter kunnen hier prima uit de voeten. Ook de hoofdruimte is voldoende, zij het dat je wel half gescalpeerd wordt door de sterk aflopende daklijn wanneer je je plompverloren laat zakken bij het instappen. Voorin is de auto wat krapper, maar dat geborgene tussen de hoge portieren en de brede middenconsole voelt ook wel weer fijn.

De DS9 is een plug-in hybride en dat betekent een combinatie van een viercilinder benzinemotor én een elektromotor, samen goed voor 225 pk. Puur elektrisch kun je zo’n 40 tot 50 kilometer rijden, dankzij het 11,9 kWh accupakket. De topsnelheid is dan begrensd op 135 km/u. Opladen duurt zo'n anderhalf uur, of vijf uur thuis aan het stopcontact. Later komt er een 250 pk sterke variant en zelfs nog een versie met 360 pk, die sterkere elektromotoren heeft en vierwielaandrijving om al dit geweld in goede banen te leiden. Liefhebbers van dieselmotoren zijn bij DS aan het verkeerde adres.

DS wil niet de strijd aangaan met de Duitse premium modellen en focust dus niet op pk's en prestaties, maar op luxe en comfort. En luxe en comfortabel ís het aan boord van de DS. Wat te denken van stoelen met optioneel koeling en massageprogramma's? Of leer dat op een zeer speciale wijze gestikt is? En dan zijn er nog zaken als alcantara, een - iets te modern ogend - klokje dat automatisch tevoorschijn komt bij het starten van de motor en prachtig afgewerkte details in de middenconsole. Het leer van het dashboard is afgewerkt met zogenoemde Point Perle-sierstiksels, die met hun parelvormige steek zijn geïnspireerd op Franse broderie.

De grote sedan krijgt een rijke uitrusting met onder meer een nachtzichtcamera (infrarood) waarmee je voetgangers en dieren in het donker herkent. Een ander camera scant het gezicht van de bestuurder om te zien of die nog alert genoeg uit de ogen kijkt. Is dat niet het geval, dan volgt een waarschuwing. De actieve vering scant het wegdek en past daar de wielophanging tijdig op aan, met het oog op zoveel mogelijk veercomfort. De bagageruimte heeft een inhoud van 510 liter en doordat de achterbank naar voren kan worden geklapt, is het interieur redelijk flexibel.

Rijden met de Franse limousine is een prettige ervaring. De DS 9 rijdt een beetje als de stevig geveerde Duitse zakensedans. En precies daar wringt de schoen. Want dat was toch precies niet wat het luxemerk met de DS9 wilde? Ons was een heerlijke reiswagen beloofd, die niet was ontwikkeld om te wedijveren met stugge snelle Duitsers. We verwachtten qua wegligging een soort moderne interpretatie van de klassieke DS of - beter nog - de Citroën CX: auto's met een hydropneumatische vering die zo comfortabel geveerd zijn dat verkeersdrempels veranderen in natte cake en oneffenheden opslokken alsof ze nooit hebben bestaan.

Helaas: de DS 9 blijkt een vrij stevig geveerde auto, met een soms zelfs bijna wat nerveus onderstel. De Comfort-stand verandert daar weinig aan en ook het scannen van het wegdek biedt niet wat we ervan verwachten. Hooguit worden de scherpe randjes van de moderne stadsjungle hierdoor verzacht. Bovendien werkt dit systeem alleen in de comfortstand en je moet het dus telkens opnieuw activeren omdat de DS 9 standaard opstart in de EV-stand van het menu.

Wie deze auto in Europa gaat kopen, is nog niet helemaal duidelijk. De Fransen hebben het over ‘zelfstandigen met een creatieve roeping en een bovengemiddeld zelfbewustzijn’. Gelukkig hebben ze de Chinezen nog.

De DS 9 is te koop vanaf €57.890.

