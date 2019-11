De Ferrari voor "wie bang is van sportauto's” Redactie

14 november 2019

11u36

Bron: www.fangio.be 1 Auto Minder Lamborghini, meer Aston Martin: dat lijkt wel het opzet achter deze pas onthulde Ferrari Roma, een volbloed GT die hulde brengt aan het Italiaanse ‘la dolce vita’.

En dat is vijf. We zijn het niet meer gewend van een Italiaanse constructeur – zelfs Alfa Romeo en Fiat slagen er al jaren niet meer in om zo veel nieuwe modellen te lanceren binnen hetzelfde kalenderjaar – maar Ferrari heeft duidelijk een versnelling hoger geschakeld om de concurrentie van Aston Martin, McLaren, Porsche en Lamborghini op afstand te houden. Na de F8 Tributo (en de Spider-cabriovariant), 812 GTS en de extreme SF90 Stradale gooit Maranello het echter over een andere boeg: het presenteert met deze Roma geen radicale sportwagen, wel een sensueel gelijnde GT die een ode brengt aan het Romeinse ‘la dolce vita’ uit de jaren ’50 en ’60.

Het nieuwe ‘instap’-model van Ferrari borduurt verder op de technische fundamenten van de Portofino, wat betekent dat er opnieuw een 3,9 liter-V8 onder de langgerekte motorkap ligt te lonken. De standaard aan een achttrapsautomaat gehangen krachtcentrale levert 620 pk en 760 Nm, goed voor een spurt van 0 tot 100 km/u in 3,4 seconden en een topsnelheid die volgens Ferrari “ergens boven de 320 km/u moet uitkomen”.

Chihuahua-proof

Ondanks die krasse prestatiecijfers profileert Ferrari zijn nieuwe Roma vooral als een comfortabele langeafstandscruiser, een stelling die de Italianen onderschrijven via een opgewaardeerde woonkamer. Naast het luxueuzere sfeertje treffen we er onder meer een volledig digitale instrumentencluster, een voortaan verticaal gepositioneerd infotainmentsysteem en een fraai vormgegeven, zwevende middentunnel. Over de achterbank wordt uiteraard met geen woord gerept, al spreekt Ferrari officieel wel van een ‘2+ coupé’. Waarmee de Italianen wellicht vooral willen aangeven dat je, behalve je partner of minnares, ook nog je tandenborstel of chihuahua kan meenemen. Maar ook niet meer dan dat...