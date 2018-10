De elektrische auto heeft stroom nodig en véél. Maar hoe gaat dat met het nakende tekort? FT & PhG

05 oktober 2018

15u21

Bron: Radio 1 & Eigen berichtgeving 18 Auto Niet alleen de kostprijs blijkt een struikelsteen voor de elektrische auto. Ook doemberichten rond nakend stroomtekort doen 'de wagen van de toekomst' meer goed dan kwaad. Want hoe elektrisch rijden als de stroom dreigt uit te vallen?

"De overheid moet consequent kiezen voor de zero-emissiewagen en niet meer inzetten op wagens die een verbrandingsmotor hebben, dus ook niet op hybride", sprak Jochen De Smet, voorzitter van AVERE, de federatie van elektromobiliteit, in september in onze krant. "In Noorwegen is dat al zo en daar zijn vier van de tien wagens nu elektrisch aangedreven. Ze kunnen ook niet anders, want tegen 2025 mogen er geen auto's op fossiele brandstoffen meer verkocht worden. De federale regering hier zou de btw bijvoorbeeld - tijdelijk - kunnen laten vallen. Dat zou de verkoop een enorme boost geven en dan kan het snel gaan." Er zijn, naast de Audi E-Tron van goed 82.000 euro, ook goedkopere modellen op de markt, zoals de Hyundai Kona. Al betaal je ook voor die wagen nog rond de 30.000 euro.

En met de doemberichten dat we deze winter weleens zonder stroom zouden kunnen vallen, lijkt de doorbraak van de elektrische auto misschien toch nog verderaf dan gedacht. Want wil men het wagenpark in ons land volledig elektrisch, dan hebben we meer energie nodig, zegt econoom Stef Proost in 'Nieuwe Feiten' op Radio 1. "De energiecapaciteit zou moeten stijgen met 20 tot 25%. Je hebt dus meer megawatt nodig." Bovendien moet auto's opladen op een "slimme manier". "Bijvoorbeeld op momenten dat er veel zon en wind is, weg van de piekuren. Of je kan de capaciteit van een autobatterij en het overschot gebruiken om te koken thuis. Daar moeten we vooral aan denken.”

Ook belangrijk: de snelheid en capaciteit van het opladen. “Een Tesla van 80.000 euro laadt nu op aan 75 kilowatt per uur. Dat is de capaciteit van 15 woningen waar bijvoorbeeld strijkijzer en kookvuur aan staan. Zo’n wagen heeft dus op één punt evenveel vermogen nodig als 15 woningen", stelt Proost die er nog voor pleit toch wat realisme aan de dag te leggen. “2030 is alleen in theorie haalbaar."