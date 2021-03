De eerste zonneauto die op grote schaal geproduceerd moet worden, rolt normaal gezien dit jaar van de band

Bert Longin en het Belgische Solar Team winnen de 24 Uur voor zonnewa­gens op Circuit Zolder. Zege ook goed voor Europese titel

21 september Sinds dit weekend mag het Belgische Solar Team zich niet alleen wereldkampioen, maar ook Europees kampioen noemen. De zonnewagen BluePoint reed op zondag om 13 uur als winnaar over de streep van de iLumen European Solar Challenge. Het hoogste aantal rondjes kwam er dankzij een snelle wagen en een sterke strategie. Dit is de derde overwinning op rij voor het Belgische Solar Team, na winst in Chili in 2018 en op het wereldkampioenschap in Australië in 2019.