De eerste elektrische kampeerauto heeft nog wel een benzinemotortje aan boord Niek Schenk

30 augustus 2019

15u31

Bron: AD.nl 0 Auto Een van ‘s werelds grootste camperfabrikanten, het Duitse Dethleffs, heeft zijn eerste elektrische kampeerauto onthuld. Het betreft een zogenoemde plug-in hybride: een concept dat al jaren veelvuldig in personenauto’s wordt toegepast en bestaat uit de combinatie van verbrandingsmotor, elektromotor en batterijenpakket.

Dethleffs onthulde de camper op de Caravan Salon in Düsseldorf, ‘s werelds grootste kampeerbeurs die morgen opengaat voor het publiek. Bijna alle nieuwe mobilhomes zijn nog steeds gebaseerd op dieselmotoren, maar die staan sinds enkele jaren in een kwaad daglicht vanwege hun vervuilende uitlaatgas. Vandaar dat de fabrikanten haast maken met de ontwikkeling van (semi-)elektrische kampeerauto's.

De Dethleffs Globevan e.Hybrid gaat in Duitsland 74.990 euro kosten. De Belgische prijs is nog niet bekend. De Dethleffs is gebaseerd op een Ford Transit Custom, waarvan de assen volledig elektrisch aangedreven kunnen worden. Dankzij het ingebouwde accupakket kan de camper op stroom maximaal 50 kilometer ver komen.

Dat is natuurlijk relatief weinig voor een auto die vooral wordt gekocht om er mee rond te trekken. Daarom is een zogenoemde ‘Range Extender’ ingebouwd: een kleine 1,0 liter benzinemotor van de Ecoboost-generatie, die ook in de personenauto’s van Ford ligt. Deze driecilinder motor drijft de camper niet aan, maar dient uitsluitend als generator voor het tussentijds bijladen van de batterijen. Dankzij deze combinatie komt de camper met een volle benzinetank én volledig opgeladen batterijen maximaal 500 kilometer ver. Eenmaal geparkeerd, kan het batterijenpakket met een stekker op een laadpaal worden aangesloten.

Opladen

De batterijen kunnen volgens de fabrikant in 5,5 uur thuis worden opgeladen, of in 3 uur bij een snellader. De combinatie van elektro- en benzinemotor leidt tot een gecombineerd vermogen van 92 kW (126 pk). De vijf meter lange en twee meter brede buscamper biedt tijdens het rijden plaats aan vier personen. Het hefdak herbergt een tweepersoons bed (190 x 110 cm). De bestuurders- en bijrijdersstoel kunnen wortden omgedraaid en de tweezitsbank is om te bouwen tot eenpersoons bed van 190 x 90 cm. In de keuken prijken een tweepits kookplaat en 16 liter grote koelkast. Dankzij een flinke boordaccu kan er enkele dagen onafhankelijk van stroom worden geparkeerd.

Meer camperfabrikanten zijn bezig met de ontwikkeling van elektrische kampeerauto’s. Zo presenteerde Nissan vorig jaar een camper op basis van zijn volledig elektrische bestelauto E-NV200. Die is echter uitsluitend in Spanje op bestelling leverbaar en is dus nog niet in serieproductie, zoals de Dethleffs Globevan. Verder worden bestaande diesel-campers regelmatig door kleine bedrijven op verzoek omgebouwd tot (semi-) elektrische camper. Dat is vaak een dure ingreep die bovendien een beperkt rijbereik met zich meebrengt. Mercedes en camperfabrikant Hymer hebben ook al een prototype gepresenteerd van een camper die op waterstof kan rijden. Het is echter niet bekend wanneer die te koop zal zijn.