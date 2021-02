De Chinese camper met uitschuifbare verdieping

Nog eens op de knop drukken, volstaat om de glazen wanden getint te maken voor enige privacy. Om te genieten van de 12,4 m² grote etage is achterin de Saic Maxus Life Home V90 Villa Edition een lift geplaatst. Een trap ontbreekt. ‘Benedendeks’ kan de living uitgeschoven worden naar een L-vormige zithoek van 20 m², inclusief OLED-tv, keuken met koelkast en oven, en badkamer.



Een prototype was in oktober de blikvanger op een Chinese handelsbeurs. Vraag blijft of hij effectief in productie gaat, gezien de hoge prijs: ruim 340.000 euro. Het voertuig is enkel in China te bestellen. Maxus is onderdeel van het Chinese staatsbedrijf Saic (Shanghai Automotive Industry Corporation).