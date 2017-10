De auto van de toekomst zingt SI

17u00

Bron: NBC NEWS 3 EPA Auto Op de Tokyo Car Show heeft automerk Nissan een van z'n nieuwe technische hoogstandjes onthuld: de Nissan IMx Concept, een elektrische auto die volledig automatisch rijdt en bovendien ook nog zingt.

Nissan zet al een tijdje in op veiligere auto's. Ze brachten eerder al modellen uit die volledig automatisch rijden, waardoor er geen nood is aan menselijke bestuurders. Net dat maakt het verkeer veiliger, want menselijke bestuurders zijn de grootste oorzaak van verkeersongevallen.

Door de auto's nu ook nog te laten zingen, zorgt Nissan voor nog meer verkeersveiligheid. Nissan wil in de toekomst namelijk al zijn auto's voorzien van het zogenaamde 'canto', wat Italiaans is voor 'ik zing'. Hierdoor zullen de auto's een soort fluittoon produceren van zodra ze een voetganger naderen.

Niet de enige

Nissan is niet de enige autofabrikant die zijn auto's van een zangtalent wil voorzien. Ook bij Chevrolet, Toyota en Prius is deze nieuwe technologie in volle ontwikkeling.