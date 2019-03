De auto die kan voorkomen dat je griep krijgt Erik Kouwenhoven

28 maart 2019

07u41

Bron: AD.nl 0 Auto Jaguar en Land Rover gaan in toekomstige modellen ultraviolet licht gebruiken om microben en virussen te doden. Het systeem wordt ingebouwd in de airconditioning.

Onderzoekers testen op dit moment hoe UV-licht in toekomstige auto's van Jaguar en Land Rover bacteriën en virussen kan elimineren, voordat deze inzittenden kunnen infecteren. Ultraviolet licht wordt veel gebruikt voor het steriliseren van lucht en vloeistoffen in de medische wereld, maar in de autowereld zou dit een unicum betekenen. Jaguar heeft nog geen introductiedatum genoemd.

De huidige airconditioningsystemen van de elektrische Jaguar I-PACE en Range Rover Sport maken al gebruik van een ionisator om micro-organismen te isoleren. UV-licht gaat nog een stap verder. Blootstelling van ziekteverwekkers aan UV-licht vernietigt volgens Jaguar verbindingen in het DNA van schadelijke micro-organismen en maakt ze daardoor ongevaarlijk voor de mens.

Dr. Steve Iley, hoofd medische staf bij Jaguar/Land Rover: “De gemiddelde automobilist besteedt maar liefst 300 uur per jaar achter het stuur. We kunnen auto’s dus maar beter goed uitrusten voor het toedienen van preventieve gezondheidszorg. Zeker nu deelrijden zo in opkomst is.” Volgens Immunologie-expert Dr Hellmut Münch, CEO van Medical Enzyme Research Association, is de opkomst van superbacteriën en virussen een van de grootste bedreigingen voor de mensheid.