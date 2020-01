De 10 mooiste Dream Cars op het Salon van Brussel (10 - 19/01) Kristof Winckelmans - www.fangio.be

08 januari 2020

17u50

Het is een goed bewaard geheim dat België, enkele belastingparadijzen en Monegaskische ministaatjes buiten beschouwing gelaten, zowat het hoogste aantal supercars en zeldzame oldtimers per inwoner telt. Tel daar nog bij dat ook de modale Belg met een serieuze autoverslaving blijft kampen, en je weet meteen waarom de Dream Cars in Paleis 1 dit jaar opnieuw op buitengewone belangstelling zullen kunnen rekenen. Onze man mocht vanmiddag al even in avant-première gaan rondneuzen, hij kwam terug met deze selectie van 10 fabelachtige droomauto's.

Audi R8 LMS GT2

De Audi R8 is intussen al lang geen nieuw gezicht meer in sportwagenland, maar met zijn fluogele accenten en agressieve bodykit blijft deze voor klantenteams bestemde R8 LMS GT2-racewagen wel een absolute hoofdendraaier. Achter de cockpit (met rolkooi) huist de gekende 5,2 liter-V10 met maar liefst 640 pk, al zijn het vooral de extra snorkel op het dak en de overbemeten achterspoiler die het plaatje helemaal compleet maken. Prijskaartje van al dit lekkers: 338.000 euro.

Lamborghini Huracan EVO Spyder

De Italiaanse bloedverwant van de Audi R8, de Lamborghini Huracan EVO, debuteert op het Salon van Brussel in zijn Spyder-cabriogedaante. Mechanisch werden er alvast enkele aanpassingen doorgevoerd: de Spyder beschikt nu over de diabolische 5.2 V10-motor die we al kennen uit – je raadt het nooit - de Audi R8, nog steeds goed voor 640 pk en 600 Nm aan koppel. Dat maakt de dakloze versie 0,2 seconden trager in de sprint naar 100 dan de coupé, een sprint die trouwens 3,1 seconden duurt. Verder krijgt de Lambo ook een update van zijn infotainmentsysteem, achterwielsturing, actieve ophanging en bovenal een aerodynamica die erop gericht is de inzittenden alle comfort te geven wanneer er met open dak wordt gereden. De achterruit kan apart elektrisch gesloten worden en het dak verdwijnt in 17 seconden en dat bij een snelheid tot 50 km/u.

Lamborghini Aventador ‘Pogtador’

Een auto die bij de fans al lang geen introductie meer behoeft, is deze ‘Pogtador’ gedoopte Lamborghini Aventador. Het gaat om de rijdende mascotte van de Belgische autovlogger POG, een social media-fenomeen dat maar al te graag pronkt met zijn (toegegeven, indrukwekkende) wagenpark. Met andere woorden: een must-se(lfi)e voor iedereen die op planeet Instagram woont.

Bugatti Chiron Sport

Bugatti is al jaren een vaste klant in het Dream Car-paleis op het autosalon, na de Veyron is het nu aan deze waanzinnige Chiron om de superlatieven aan elkaar te rijgen. Dit jaar heeft de Franse supercarbouwer een nog wat extremere Sport-versie meegebracht. Die is 18 kilogram lichter dan een klassieke Chiron, met dank aan lichtere wielen, een ruitenwisser en antirolstang uit koolstofvezel en een dunnere scheidingswand tussen de cockpit en het motorcompartiment, dat nog steeds gevuld wordt door de monumentale 8 liter-W16 met vier turbo’s en een piekvermogen van 1.500 pk. We zijn uit nieuwsgierigheid zelfs even gaan informeren, maar met een vanafprijs van 3 miljoen euro zullen we er toch nog eens moeten over nadenken.

Mercedes-Benz CLK GTR AMG

Voor het absolute kroonjuweel van de Dream Car-tentoonstelling moet je dit jaar echter aan het andere uiteinde van Paleis 1 zijn, waar deze uiterst zeldzame Mercedes-Benz CLK GTR (een homologatiemodel waarvan slechts 25 exemplaren gebouwd werden, nvdr) een straatwaarde van maar liefst 5 miljoen euro vertegenwoordigt. Deze Duitse cultauto produceert dan ook meer dan 600 pk, knalt vanuit stilstand naar 100 km/u in 3,9 seconden en haalt een top van meer dan 320 km/u…

Ferrari F8 Tributo

Ook liefhebbers van het merk met het Steigerende Paard komen dit jaar weer volop aan hun trekken tijdens het Salon Dream Car. Bovenop een als fontein vermomde Ferrari 488 Pista – neen, we verzinnen het niet – tekent ook deze nieuwe F8 Tributo present. De opvolger van de 488 GTB behoudt weliswaar de gekende 3,9 liter-V8, maar ziet zijn vermogen wel toenemen tot 720 stuks. Juist, exact evenveel als zijn gedoodverfde concurrent van McLaren, de 720S.

McLaren GT

De constructeur uit Woking is op zijn beurt intussen een heel andere weg ingeslagen, en wil naast radicale sportwagens ook een volwaardig gamma aan GT’s in de schijnwerpers rijden. De eerste telg uit die ‘Grand Touring’-familie werd verrassend genoeg… GT gedoopt, en koppelt de daadkracht van de 620 pk sterke 4 liter-V8 twinturbo aan het reiscomfort van een luxecoupé. Om de dagelijkse bruikbaarheid te vergroten, werd het bagageruim opgesplitst in een zogeheten ‘frunk’ vooraan (150 liter) en een achterste compartiment waar je nog eens 420 liter aan Delvaux-handtassen, Dom Perignons of andere exquise spulletjes kan opbergen. Binnen voorziet McLaren ook elektrisch verstelbare en verwarmde zetels, die bovendien een dikkere vulling krijgen om het comfort over lange afstand te vergroten.

Aston Martin DBX

Met het risico de échte autofans tegen de borst te stoten, dienen we eerlijkheidshalve toe te geven dat ook deze Aston Martin DBX – de allereerste SUV uit de Aston Martin-geschiedenis – een plaatsje verdient tussen de mooiste creaties op het Dream Car-salon. Het elegante lijnenspel van de DBX oogt alleszins meer in evenwicht dan de gedrongen looks van een Lamborghini Urus, om nog maar te zwijgen van een olifant als de Rolls-Royce Cullinan (twee auto’s die je overigens ook Paleis 1 kunt aantreffen). Aston Martin had dringend nood aan een cash cow om zichzelf weer uit het slop te trekken, de kans is reëel dat ze met deze DBX de weg richting de vetpotten gevonden hebben…

Polestar 1

Even verderop houden we ook nog even halt bij de Polestar 1, een Zweedse schone met Volvo-DNA en een plug-in hybride aandrijflijn die 600 pk aan een normverbruik van nog geen 2 liter per 100 kilometer paart. Los van zijn ecologische verdiensten blijft de Polestar 1 in eerste instantie een esthetisch meesterwerk, het design van deze GT moet dan ook een visueel visitekaartje vormen voor de rest van het toekomstige (en volledig elektrische) Polestar-gamma.

Krugger FD

Last but not least moeten we het uiteraard nog over de Krugger FD hebben, een door de Luikenaar Frédéric Bertrand ‘Krugger’ ontworpen kunstwerk op wielen. Op uiterlijk vlak liet Krugger zich inspireren op de Streamline-vormgeving uit de jaren ’30, de blauwe lak is dan weer een verwijzing naar de legendarische Blue Train van Bentley. Die verwantschap trekt Krugger overigens ook door onder de motorkap, want ook de centraal gemonteerde 6 liter-W12 is afkomstig uit de ateliers van de Britse prestigeconstructeur. Kruggers droom ging in vervulling met de (financiële) steun van twee mannen: de ‘F’ staat dan ook voor François Fornieri, de grote man achter het farmaceutische bedrijf Mithra, terwijl de ‘D’ verwijst naar André Dupont, een ondernemer die zijn fortuin maakte in de Turkse textielnijverheid.