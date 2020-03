Daimler wil nog dit jaar CO2-uitstoot van zijn wagens met vijfde verminderen YV

03 maart 2020

11u40

Bron: Belga 0 Auto Het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van de merken Mercedes-Benz en Smart, wil nog dit jaar de CO2-uitstoot van zijn personenwagenvloot met 20 procent terugdringen. Dat heeft topman Ola Källenius dinsdag in Stuttgart gezegd tijdens een online persconferentie, na de afgelasting van het autosalon van Genève.

Daimler stelt zichzelf daarmee vergelijkbare doelstellingen als concurrent BMW, om mogelijke boetes door Europa te vermijden.

Tijdens de persconferentie over de resultaten in februari had Källenius al duidelijk gemaakt dat Mercedes-Benz zich zou trachten te houden aan de door Europa opgelegde normen voor de CO2-uitstoot.