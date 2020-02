Dacia komt volgend jaar met elektrische budgetauto Kristof Winckelmans - www.fangio.be

17 februari 2020

17u11

Bron: www.fangio.be 1 Auto Het Roemeense Dacia, dat in ons land veel succes oogst met zijn budgetvriendelijke auto’s op Renault-basis, heeft zopas aangekondigd dat het volgend jaar een eerste elektrische model op de markt brengt. Het zou gaan om een herwerkte versie van de Chinese Renault K-ZE, met een prijskaartje van om en bij de 15.000 euro.

Tijdens de bekendmaking van zijn financiële resultaten heeft de Renault-groep voor het eerst bevestigd wat al een tijdje in de lucht hing : de komst van een ‘betaalbare’ elektrische stadsauto. Die moet een nog wat goedkoper alternatief vormen voor de Volkswagen-drieling Seat Mii Electric, Skoda Citigo E iV en Volkswagen e-Up!, ultracompacte stadswagentjes met een rijbereik van 260 kilometer en een prijskaartje vanaf 21.500 euro.

Binnen de Renault-groep zullen klanten kunnen kiezen uit een elektrische Renault Twingo Z.E., die technisch identiek zal zijn aan de smart EQ fortwo, of een gloednieuw Dacia-model dat gebaseerd is op de Renault K-ZE (foto boven), een Chinese EV met een accupakket van 26,8 kWh en een actieradius van 250 kilometer. Later volgt ook nog een bijkomend elektrisch model op het nieuwe CMF-platform, waarop onder meer de Renault Clio en Captur gebouwd worden.