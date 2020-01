Leasys Gesponsorde inhoud Daarom koop je beter (niet) een nieuwe auto op het autosalon! Aangeboden door FCA Bank

14 januari 2020

09u00 0 Auto Vrijdag 10 januari werd in de Brusselse Heizelpaleizen het startsein gegeven voor het inmiddels 98e autosalon. Nog tot en met 19 januari zullen alweer zo’n half miljoen kijklustigen er de nieuwste automodellen komen bezichtigen, al wachten veel koopjesjagers ook speciaal op de salonperiode om effectief hun handtekening onder een bestelbon te zetten. Maar zijn auto’s nu echt het goedkoopst op het autosalon?

Laten we beginnen met een kleine rekenoefening. Een snelle rondvraag bij een aantal merkinvoerders leert ons dat zowat 30 procent van de jaarlijkse autoverkoop in België rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de salonperiode, waarin zowel op het autosalon als in het dealernetwerk kwistig gestrooid wordt met (verlengde) saloncondities. Als je weet dat er in ons land jaarlijks zo’n 550.000 auto’s aan de man of vrouw worden gebracht, betekent dat dat zowat 150.000 Belgen (!) op het punt staan om een nieuwe vierwieler aan te schaffen. De koopgekte rond het autosalon is een jaarlijks terugkerend fenomeen – en maakt zelfs dat het Salon van Brussel als één van de laatste Europese autosalons kan blijven overleven – maar zijn die saloncondities wel zo ‘uitzonderlijk’ als de automerken je willen doen geloven?

Neen, omdat…

Voor de Belgische automerken vormt het autosalon al jaren een perfecte graadmeter, een benchmark waarop de prognoses voor de rest van het jaar worden afgestemd. “Op het Salon kan je je jaar niet maken, maar wie zijn start mist, weet dat hij de rest van het jaar op achtervolgen is aangewezen”, zo klinkt het bij één van de standhouders. Anders gezegd: wie in november of december gaat aankloppen bij een merk dat nog wat volume goed te maken heeft, kan misschien evenveel of zelfs meer korting scoren dan iemand die in januari naar het autosalon trekt. Alles hangt een beetje af van het model dat je wenst.

Niet dat we het jaarlijkse feestje voor de auto-industrie per se willen vergallen, toch ben je je er als koper dus maar beter van bewust dat je de gloednieuwe Volkswagen Golf, Mercedes-Benz GLA of Tesla Model 3 – die de Amerikanen nu al nauwelijks aangesleept krijgen – écht niet voor een spreekwoordelijke appel en een ei op de kop zult tikken. Op de keper beschouwd, vind je de strafste salonkortingen net bij modellen die aan het einde van hun levenscyclus gekomen zijn, terwijl automerken de verkoop van hun succesnummers eerder zullen proberen te boosten met extra goed uitgeruste salonedities of een fikse korting op de gekozen opties. Met andere woorden: je kan wel degelijk minder betalen, op voorwaarde dat je… meer uitgeeft!

Ja, omdat…

Vanwaar dan onze rotsvaste overtuiging om te wachten op de saloncondities? In de loop der jaren hebben de autoconstructeurs een sterk verwachtingspatroon gecreëerd bij de consument, waardoor die er vandaag blindelings vanuit gaat dat auto’s het voordeligst geprijsd staan op het autosalon. Kortingen van 20 procent zouden, als we de reclamecampagnes op televisie en sociale media mogen geloven, schering en inslag moeten zijn. Daarbij rekenen de marketingjongens en -meisjes vooral op onze innerlijke reflex om die boodschap te veralgemenen, in een poging je toch maar uit je spreekwoordelijke kot te lokken. Beter een klant op de stand, dan tien in de zetel.

Anders gezegd: de korting die je mag verwachten, is sterk gerelateerd aan de verwachtingen die je aan je volgende auto stelt. Dat geldt overigens niet alleen voor zijn looks, exclusiviteit of leeftijd, maar ook – en dat is een nieuw gegeven – voor de hoeveelheid CO2 die er uit de uitlaat komt. Er hangen de autoconstructeurs vanaf 2021 namelijk zware boetes boven het hoofd, als ze niet kunnen voldoen aan de strengere CO2-normen (die een vlootgemiddelde van 95 g/km vooropstellen, nvdr). Dit jaar moeten dus de minder CO2-vriendelijke sportwagens, SUV’s en hot hatches nog de deur uit, wat kan zorgen voor zeer voordelige aanbiedingen. Hoewel er vooral reclame wordt gemaakt voor hybride, plug-in hybride en elektrische alternatieven zal hierop allicht niet de hoogste korting worden gegeven. Bovendien kan je je als doorsnee particulier afvragen of je echt bij de eersten wil zijn. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, en veel zal afhangen van de beschikbaarheid van de modellen en je eigen onderhandelingstechnieken.

Zeker, omdat...

Een belangrijke reden om toch zeker je slag te slaan tijdens de salonmaand (en de uitlopers in februari), is dat de banken en andere kredietverstrekkers vaak uitpakken met speciale tarieven voor wie de aankoop van een auto overweegt. Ook FCA Bank, de financiële instelling van de FCA-groep (eigenaar van Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Abarth, nvdr), ziet het aantal aanvragen voor autokredieten spectaculair toenemen tijdens de salonperiode. Danny Meulenberghs, Sales & Marketing-verantwoordelijke: “Met financieringen tegen 0% of 0,99% zou het eigenlijk onverstandig zijn om je spaargeld in een auto te stoppen, en kan je er beter andere leuke dingen mee doen. De inflatie is momenteel hoger dan de intrest, waardoorhet dus gewoon slimmer is om op afbetaling te kopen. Bovendien bieden we voor een aantal modellen van onze partners (Fiat, Jeep, Alfa Romeo, maar ook Jaguar en Land Rover, nvdr) zelfs een overnamewaarde-garantie na 3 of 4 jaar. Diensten als onderhoud en verzekering kan je optioneel opnemen, maar klanten kunnen ook in alle vrijheid hun eigen keuzes maken. En indien je echt volledig zorgeloos wil rijden, dan kies je voor Private Lease via Leasys waarin ook een onderhoudsbudget, vaste verzekering en alle taksen opgenomen zijn in één maandbedrag. Via onze website of de websites van de merken, kan je vrijblijvend een kredietsimulatie uitvoeren, zodat je reeds een duidelijk beeld van je financiële mogelijkheden hebt vooraleer je naar het autosalon of je concessiehouder trekt.”

