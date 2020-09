Daar komen de Chinezen: automerken BAIC en DFSK beginnen Belgisch avontuur Mika Tuyaerts - www.fangio.be

28 september 2020

09u45

Bron: www.fangio.be 0 Auto Na MG vorig jaar komen twee nieuwe Chinese merken naar onze contreien. BAIC en DFSK mogen dan onbekend in de oren klinken, in hun thuisland produceren ze meer dan … twee miljoen wagens per jaar!

En na China willen de merken dus ook Europa veroveren. In ons land zullen ze ingevoerd wordend door hete bedrijf OneAutomotive uit Geel. Daar zijn ze alvast overtuigd van het slagen van BAIC en DFSK op onze markt: “Door de opgebouwde ervaring op de Chinese markt, zowel via de assemblage voor grote internationale merken als via de ontwikkeling van eigen modellen, kunnen zowel BAIC als DFSK modellen aanbieden die goed beantwoorden aan de Europese normen inzake design, technologie, veiligheid en comfort”, lezen we in een persbericht.

BAIC bouwt vooral SUV’s, waarvan er een aantal gebruik maken van platformen van Mercedes-Benz. Eén daarvan is zelfs volledig elektrisch. De wagens van het merk worden getekend door Walter de Silva, in het verleden aan de slag bij Volkswagen, Lamborghini en Alfa Romeo. En ook DFSK (Dongfeng Sokon) gaat volop aan de SUV, met de plug-in hybride Glory 580 als grootste kanshebber op Europees succes.