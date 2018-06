Cruciale overwinning voor Volkswagen voor Amerikaanse rechtbank jv

06 juni 2018

10u30

Bron: dpa 0 Auto Volkswagen heeft gisteren een belangrijke overwinning geboekt voor een rechtbank in het Amerikaanse Illinois. De rechter oordeelde dat de Duitse autobouwer geen inbreuken pleegde op milieubeschermingswetten. Daarmee ontsnapt Volkswagen aan zware boetes.

De procureur in Illinois had meer dan 1 miljard schadevergoeding gevorderd voor de 19.000 wagens met sjoemelsoftware die in de staat verkocht waren. Maar de rechter was van mening dat de autobouwer niet moet ingaan op claims op het niveau van de staten, omdat er eerder al schikkingen werden afgesloten in classactionzaken op federaal niveau. In andere staten zoals Missouri, Montana, New Mexico en Ohio, lopen gelijkaardige zaken tegen Volkswagen.

In september 2015 gaf de Duitse autobouwer toe dat het jarenlang vals had gespeeld bij toelatingstests voor dieselmotoren. Miljoenen dieselauto's waren voorzien van technologie die ervoor zorgde dat ze in testsituaties veel milieuvriendelijker leken dan ze in de dagelijkse praktijk waren. Sindsdien betaalden de Duitsers al voor miljarden euro's aan boetes en compensaties.