Coronavirus maakt rijbewijs behalen onmogelijk

17 maart 2020

09u45

Naar analogie met de sluiting van de scholen heeft de Vlaamse overheid gisteren beslist dat ook de examencentra tot nader order gesloten zullen blijven. Zowel de theoretische als de praktische rijexamens worden bijgevolg opgeschort.

Wie van plan was om zich de komende weken aan een rijopleiding of -examen te wagen, zal die plannen een tijdje in de koelkast moeten stoppen. Nadat VAB Rijscholen afgelopen weekend al liet weten dat het al zijn rijlessen en -opleidingen opschort, heeft nu ook de Vlaamse regering officieel bevestigd dat de deuren van alle examencentra al zeker tot 3 april gesloten blijven. Ook de verplichte terugkommomenten zijn tot nader order geannuleerd. Bestuurders die hun vooropgestelde deadline voor de verplichte nascholing niet kunnen naleven, krijgen uitstel.