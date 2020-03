Coronavirus: dit zijn de vaakst 'besmette’ delen van je auto Erik Kouwenhoven / AD.nl

27 maart 2020

07u38 0 Auto Het meest gehoorde advies ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus is: ‘Blijf thuis’. Maar wat als je toch met de auto ergens heen moet? Experts van autofabrikant Skoda geven advies.

“De hoofdregel is om contact met anderen te minimaliseren", zegt Jana Parmova, hoofdgeneesheer bij de Tsjechische autofabrikant Skoda in een persbericht. “Als er onverhoopt toch gereden moet worden, reis dan alleen - deel de auto met niemand. Wanneer je toch met iemand in een auto zit, verzeker je er dan van dat die persoon geen acute symptomen van luchtwegaandoeningen heeft. Gebruik desnoods een mondkapje.”

Medicijnen halen

Het is volgens de arts gevaarlijk om te denken dat je auto een soort mobiele isolatiecel is waarmee je het contact met anderen kunt minimaliseren tijdens noodzakelijke ritten voor bijvoorbeeld het halen van boodschappen. “Als je niet kunt voorkomen dat je in contact komt met anderen en ergens heen gaat met de auto, zorg dan voor preventieve hygiënemaatregelen", zegt Parlova.

Checklist

Volgens de arts is er een beperkt aantal contactpunten op en in het voertuig die regelmatig moeten worden behandeld om het risico op infecties te verkleinen. “Denk aan portiergrepen, deurkozijnen, het stuurwiel en de versnellingspook. Voor de volledigheid heeft het merk twee foto’s gepubliceerd ter illustratie en onderstaande checklist opgesteld om het risico op de verspreiding van Covid-19 (en andere virussen) te beperken:

1. Als je ergens met de auto naartoe gaat, probeer dan alleen te gaan.

2. Heb je een of meerdere passagiers aan boord, vermijd dan elk fysiek contact en noteer hun contactgegevens zodat je hen kunt bereiken wanneer blijkt dat je besmet bent.

3. Desinfecteer je auto regelmatig op de plaatsen die je aanraakt met een reinigingsmiddel dat minstens 70 procent alcohol bevat. Alcohol beschadigt de (kunst)leren bekleding in principe niet, maar je moet ook niet als een malle gaan schrobben. Dan kan het materiaal verkleuren. Poets je voorzichtig en druk je niet te hard, dan is er niets aan de hand. Behandel het leer na het reinigen wel even met een beschermend middel voor het leer.

4. Was je handen regelmatig.

5. Gebruik desnoods een mondkapje. Veel eerste hulp-kits die door autofabrikanten worden geleverd, hebben er een. Om jezelf tegen het coronavirus te beschermen, heb je een mondmasker van klasse FFP3 of beter nodig.

6. Tank veilig. Gebruik een handschoen tijdens het tanken en gebruik indien mogelijk een contactloze betaalmethode of een mobiele applicatie.