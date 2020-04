Coronacrisis is goed nieuws voor autoverzekeraars (en mogelijk ook voor u) ADN

30 april 2020

14u54

Bron: Belga 1 Auto De coronacrisis is niet voor elke sector kommer en kwel. Voor de autoverzekeraars in ons land was er tot nu toe een positieve impact, en mogelijk zal ook de consument daarvan kunnen profiteren.

Assuralia, de federatie van de verzekeringssector, stelt donderdag dat er de afgelopen anderhalve maand, sinds de start van de lockdown, beduidend minder met de wagen werd gereden. "Er is minder verkeer op de weg en ook de ongevallenfrequentie ging naar beneden", zegt woordvoerder Wauthier Robyns. Er is dus effectief minder blootstelling aan risico, terwijl de verzekeraars wel al hun premies hebben ontvangen. Of de consument iets gaat terugzien van die extra marge blijft nog afwachten, al is Robyns wel positief gestemd.

Hij wijst er in de eerste plaats op dat het nog afwachten wordt hoe het wegverkeer de volgende maanden zal evolueren. Zo is het niet ondenkbaar dat mensen nu plots meer de auto gaan nemen, bijvoorbeeld omdat ze niet meer op het openbaar vervoer durven of ter vervanging van hun vliegvakantie. Als dat ook resulteert in meer ongevallen, is het positieve corona-effect tenietgedaan. Aan de andere kant zal telewerk misschien een blijvend succes zijn en zorgen voor een daling van het wegverkeer.

Volgens Robyns gaat de ongevallenfrequentie al enkele jaren in dalende lijn, ook al vóór de coronacrisis. Bovendien zijn de autoverzekeringen bij de meest concurrentiële in de sector, wat goed nieuws is voor de consument. "De premie is de afgelopen jaren onveranderd gebleven, terwijl de levensduurte wel is gestegen", beklemtoont de woordvoerder.

Kortingen of acties voor bepaalde categorieën zoals busmaatschappijen of pizzakoeriers zijn niet ondenkbaar, meent Robyns. Ook wie gekozen heeft voor een autoverzekering per kilometer, kan profiteren van het feit dat hij minder heeft gereden. "In elk geval: goed nieuws voor de verzekeraars is ook goed nieuws voor de klant.”

