Corona drijft één autokoper op drie richting online verkoopkanalen

26 augustus 2020

10u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Polestars online verkoopconcept is de voorbode van iets groter. Steeds vaker zullen we onze wagen online kopen. Dat zegt ook CarNext.com, een verkoopkanaal van tweedehands leasewagens.

CarNext.com, heeft de resultaten van zijn nieuwe Covid-19 Mobility Survey gepubliceerd, waarin 3.000 mensen in zes landen werd gevraagd hoe Covid-19 hun visie op mobiliteit heeft beïnvloed.

In zijn commentaar op het onderzoek zei Jan Wouter Kleinjan, Chief Product & Marketing Officer: “De privé-auto is de koning in het nieuwe normaal. Uit onze enquête blijkt dat 81% van de mensen nu meer geneigd is om te rijden dan om het openbaar vervoer te nemen, terwijl 84% van de mensen eerder wil rijden in plaats van vliegen naar hun volgende vakantie. We hebben ook een duidelijke verschuiving gezien naar e-commerce tijdens de pandemie, waardoor een derde van de mensen nu actief overweegt om hun volgende auto online te kopen. Het is duidelijk dat dit structurele verschuivingen zijn die bewijzen dat het online kopen van auto’s niet slechts een tijdelijke trend is, maar een essentieel onderdeel van het nieuwe normaal.”

Conclusies

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het CarNext.com Covid-19 Mobility bestuurdersonderzoek:

- Er is een duidelijke voorkeur voor de privé-auto boven andere mobiliteitsoplossingen, waarbij 81% van de ondervraagden nu meer geneigd is te rijden dan het openbaar vervoer te nemen als gevolg van de Covid-19-pandemie.

- Er is een grote verschuiving in de houding ten opzichte van car sharing en car pooling, met 60% van de ondervraagde mensen die zeggen dat ze zich hier enigszins of zeer onveilig bij voelen.

- Van degenen die dit jaar vakantieplannen hebben, zegt 84% te willen rijden in plaats van te vliegen.

- Bijna een derde van de ondervraagden (31%) zijn meer geneigd online een auto te kopen dan voor de pandemie.

- Bestuurders zouden eerder bereid zijn om een auto online te kopen als er thuisbezorging beschikbaar was (34%); als er een 14-daagse geld-terug-garantie werd geboden (50%); of als er een volledige onderhoudshistorie werd verstrekt (65%).



