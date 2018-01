Constructeurs pakken uit met hun zelfrijdende wagen van de toekomst SVM

15u17

Auto De automobielsector heeft tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas uitgepakt met zijn technologisch kunnen. Heel wat autobouwers tonen er hun zelfrijdende auto van de toekomst. Voor ons is Frank Molnar ter plaatse.

Het Japanse Toyota onthulde de e-Palette, een concept van een elektrische minibus die zich aanpast aan de noden van de gebruiker. Het voertuig kan volledig autonoom rijden en dienst doen als onder andere bestelwagen, magazijn, kleedkamer en restaurant. Pizza Hut, Amazon en Uber hebben al hun interesse laten blijken voor het project dat gerealiseerd zou kunnen worden tegen 2020. Dan vinden de Olympische Spelen in Tokio plaats.

De Chinese start-up Byton zorgde in Las Vegas voor sensatie met de voorstelling van zijn elektrische conceptauto. Een autonomie van meer dan 500 kilometer, een oplaadtijd van 15 tot 30 minuten, gezichtsherkenning en artificiële intelligentie behoren tot de troeven. Het model wordt in China verwacht tegen volgend jaar en zou een jaar later zijn opwachting maken in de Verenigde Staten voor een prijs van 45.000 dollar.

Het Duitse Volkswagen toonde een verjongingskuur van zijn beroemde busje. Dat wordt binnenkort een elektrische, hypergeconnecteerde minibus met onder andere herkenning van gezichten en bewegingen in de auto en analyse van het verkeer om ongevallen te vermijden.

Nvidia, de Amerikaanse producent van grafische kaarten, liet weten dat de samenwerking met Uber Technologies versterkt zal worden. Er komt ook een alliantie met Volkswagen voor zelfrijdende wagens. Dat moet Nvidia toelaten om de aanwezigheid van zijn platform voor artificiële intelligentie te versterken op de markt van de zelfrijdende auto.

De Amerikaanse autobouwer Ford werkt dan weer met Qualcomm om zijn wagens direct te laten communiceren op de weg. Niet alleen met andere voertuigen overigens, maar ook met voetgangers en weginfrastructuur. De gegevens uit die 'conversaties' zullen ter beschikking gesteld worden van de autoriteiten. Die zullen daardoor sneller problemen kunnen aanpakken in de intelligente steden van de toekomst.

Het Japanse Nissan toonde op de beurs de werking van zijn technologie Brain-to-Vehicle (B2V). De bestuurder rijdt met een helm vol sensoren, die de hersenactiviteit meten en informatie doorgeven over het rijgedrag. Zo kan de auto remmen, versnellen of draaien nog voordat de persoon achter het stuur zich bewust wordt dat hij dat wil doen. Het zal nog steeds de bestuurder zijn die het stuur en gaspedaal bedient, maar de wagen anticipeert met 0,2 tot 0,5 seconden voorsprong op die handelingen.

Test op de weg zonder stuurwiel of pedalen

Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) wil volgend jaar tests op de openbare weg in San Francisco uitvoeren met zelfrijdende wagens zonder stuurwiel of pedalen. Die aankondiging is het eerste teken van een grote autobouwer dat ingenieurs voldoende vertrouwen hebben in de technologie van de zelfrijdende wagen om die de volledige controle te geven.

De auto's zullen opgenomen worden in de GM-vloot van deelauto's in San Francisco. Het zal mogelijk de eerste wagen zijn zonder de benodigdheden om een mens de controle te laten overnemen.

Vooraf bepaalde route

De zelfrijdende wagens in kwestie zullen over een vooraf bepaalde route rijden. GM heeft een federale toelating aangevraagd in de VS om de testwagens te mogen laten rijden zonder bestuurder.

De auto's in kwestie voldoen aan 'Level 4' voor autonoom rijden. Dat betekent dat ze zonder menselijke interventie kunnen rijden, maar enkel in bepaalde geografische gebieden. "De bestuurder uit de auto halen zal een echte test vormen voor de technologie", klinkt het bij de autobouwers.

De zelfrijdende testwagens van GM waren in Californië vorig jaar betrokken bij 22 ongevallen. Het bedrijf benadrukte dat in geen van die gevallen een testwagen in de fout ging.