Concurrentie blijft schieten op Tesla Cybertruck – letterlijk, zelfs Kristof Winckelmans - www.fangio.be

28 november 2019

09u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Na het (al dan niet geënsceneerde) getouwtrek tussen Na het (al dan niet geënsceneerde) getouwtrek tussen de Tesla Cybertruck en de Ford F-150 blijft het op sociale media reacties regenen over Tesla’s veelbesproken pick-up. Nu heeft de Amerikaanse concurrent Rezvani - dat met de Rezvani Tank een gelijkaardig gepantserd monster in de aanbieding heeft - Tesla zelfs uitgedaagd voor een schietproef, zodat Tesla kan bewijzen dat de Cybertruck wel degelijk bestand is tegen een kogelinslag.

Hoewel Tesla maar al te graag de Ford F-150 in het vizier neemt als rechtstreekse concurrent voor de Cybertruck, beschikt ook het Californische Rezvani Motors met de gepantserde Tank en Tank X over een extreem terreinvoertuig. Na het debacle met het gewapende glas van de Cybertruck (dat tijdens de demonstratie meteen bleek te sneuvelen , nvdr) heeft CEO Ferris Rezvani een sluwe manier bedacht om mee te surfen op de massale media-aandacht. Met de veelzeggende woorden “Tesla, neem je ballen mee, wij onze AK-47” daagt hij Elon Musk uit voor een nieuw duel, waarin de kogelvrije ramen van Tesla zich een tweede keer mogen bewijzen.

“Slechtst ontworpen pick-up ooit”

In hetzelfde ‘persbericht’ laat Rezvani zich ook bijzonder laatdunkend uit over het design van Tesla’s nieuwste pick-up. Sterker: Rezvani stelt zelfs voor om het ontwerp kosteloos bij te sturen, “omdat de Tesla Cybertruck nu eenmaal de slechtst ontworpen pick-up aller tijden is”. Of Elon Musk na het lezen van zo’n kritieken überhaupt nog zal ingaan op de initiële uitdaging, durven we te betwijfelen. Eén gouden tip: hou het Twitter-account van de Tesla-CEO de komende dagen maar goed in de gaten..