Comeback van de kleintjes: waarom automerken opnieuw op dwergauto’s duiken

04 april 2020

17u32

Zo'n vijftig jaar geleden verdween het fenomeen 'dwergauto', ingehaald door betere alternatieven, plotseling uit het straatbeeld. Maar sinds kort zijn de minimodellen juist weer in opkomst: deze piepkleine auto's, als je ze zo mag noemen, staan klaar om de binnenstad te veroveren.

De BMW Isetta, de Messerschmitt en de Goggomobil: zo maar wat voorbeelden van piepkleine automodellen uit de jaren 50. Tijdens de wederopbouw waren die kleintjes de manier om het grote publiek weer mobiel te krijgen. In eerste instantie bleek dat een goed idee, maar al snel werden de dwergauto’s uit de markt gedrukt door de Citroën 2CV, de Volkswagen Kever, de Mini en de Fiat 500. Die waren ruimer, veiliger en sneller, terwijl ze nauwelijks meer kostten dan hun kleinere rivalen. En zo viel binnen tien jaar het doek voor de meeste minimodellen.

Anno 2020 maakt de compacte auto een heuse comeback. Van avontuurlijke startups tot de grote, serieuze autofabrikanten: steeds vaker flirten ze met de toekomst door extra kleine modellen te lanceren. Dat heeft alles te maken met de verwachte toename van het aantal megasteden: volgens diverse voorspellingen woont in het jaar 2050 zo’n 66 procent van de wereldbevolking in een stedelijk gebied. Ruimte in die binnensteden wordt alsmaar schaarser en autofabrikanten spelen in op die ontwikkeling.

Toyota: 10 jaar studie

Ook één van de grootste autobouwers ter wereld let op de kleintjes. Toyota bestudeert al 10 jaar hoe een ideale stadsauto er uit moet zien. In 2013 kwam het met de i-Road, een olijke tweezitter die als een motorfiets kantelt in de bochten. Na een mislukt deelproject in Tokio en Grenoble besloot Toyota een serieuzer alternatief te ontwikkelen: in de 2.49 meter lange ‘Ultra Compact BEV’ (een werknaam, aldus Toyota) kunnen twee mensen naast elkaar zitten, 100 kilometer elektrisch rijden met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Eind 2020 komt hij naar alle waarschijnlijkheid al op de markt, om te beginnen in Japan.

Ami: ‘brommobiel’ van Citroën

Waar Renault al jaren weinig succes boekt met de Twizy, zoekt landgenoot Citroën de andere grens op van het fenomeen ‘auto’. De 2.41 meter lange Ami is feitelijk een brommobiel: hij kan 45 kilometer per uur en valt te besturen zonder autorijbewijs. De Ami is bedacht als deelauto (in Frankrijk rij je hem voor zo’n 26 eurocent per minuut) maar is straks ook beschikbaar tegen een maandbedrag van 20 euro. Daarmee heeft Citroën vooralsnog verreweg de goedkoopste ‘stadsauto’, al blijft de inzetbaarheid relatief beperkt.

YKS1: Rotterdamse innovatie

‘Ik zie de toekomst van persoonlijke mobiliteit en stedelijk transport’: YKS1 - uitgesproken als ‘Iksie’ - is een Nederlandse uitvinding van Rotterdammer Ronald Schoonrok. Zijn speelse, moderne design sprak diverse investeerders aan en nu is dit ‘sexy stadsautootje’ echt in ontwikkeling. YKS1 haalt maximaal 80 kilometer per uur en biedt plaats aan één inzittende (‘80 à 90 procent zit toch alleen in de auto’) die bovengemiddeld veel plezier moet beleven aan een ritje door de stad, met dank aan een kantelende cabine en speelse rijeigenschappen.

e.Go: plek voor 4

Waar veel moderne dwergauto’s hooguit twee personen kunnen meenemen, biedt de 3.34 meter lange e.Go plek voor vier. De startup uit Aken ontwikkelde eerder een elektrische bezorgauto voor onder meer DHL en kwam meerdere malen in financiële problemen, maar inmiddels is de levering van de e.Go Life gestart. De goedkoopste variant kost zo'n 16.500 euro en komt zo’n 100 kilometer ver, de duurdere varianten moeten 113 en 145 kilometer halen. De topsnelheid ligt op minimaal 112 kilometer per uur.

Isetta’s: rechtszaak-retro

In 2016 onthulde het Zwitserse Micro Mobility de Microlino. Het tweepersoons bolletje, inclusief retro uiterlijk geïnspireerd op de originele BMW Isetta, was een hit met 17.000 bestellingen. Die auto ging echter nooit in productie vanwege allerhande rechtszaken over plagiaat. Het Duitse Artega ontwierp namelijk een eigen Isetta, de Karo. Inmiddels is de ruzie bijgelegd en komen beide bedrijven met hun eigen variant op de markt. Zowel de Microlino als de Karo haalt (afhankelijk van het accupakket) 125 of 200 kilometer op één acculading en redt 90 kilometer per uur. De basisprijzen verschillen flink: de Microlino gaat zo’n 12.000 euro kosten, terwijl Artega 17.995 euro vraagt voor de Karo.

Smart en Mini: de volhouders

Op dit moment is de Smart Fortwo EQ de kleinste elektrische stadsauto die je kunt kopen. Hoewel het Daimler-concern Smart voor 50 procent aan het Chinese Geely heeft verkocht, komt er over enkele jaren een compleet nieuwe generatie Smarts aan. Tegelijkertijd gaat Mini terug naar z’n basis met een écht kleine Mini: in 2022 presenteert het merk de productieversie van de Rocketman (foto), die zo’n 40 centimeter korter is dan de huidige Mini driedeurs. Ook hier een samenwerking met China: moederbedrijf BMW maakt de elektrische mini-Mini samen met het Chinese autoconcern Great Wall.