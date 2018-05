CNG-voertuigen goedkoper en milieuvriendelijker dan diesel- en benzinevoertuigen bvb

16 mei 2018

15u05

Bron: Belga 0 Auto Automobilisten kunnen met een CNG-tank (aardgas onder druk) in de auto aanzienlijke besparingen doen. Uit een gepubliceerde studie van de Creg, de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas, blijkt dat deze alternatieve brandstof zowel voor diesel- als benzinerijders een besparing kan betekenen.

Het verschil in brandstofkost per km bedraagt 33% in het voordeel van CNG ten opzichte van diesel, en 77% in vergelijking met benzine. Het beperkte aantal CNG-tankstations en de kleinere autonomie van deze voertuigen verklaart het beperkte succes van de brandstof op de Belgische wegen . In maart 2018 waren er nog maar 10.000 CNG-voertuigen ingeschreven, de meeste in Vlaanderen.

Vele voordelen, maar duurder in aankoop

CNG is niet alleen goedkoper, de uitstoot aan fijnstof en stikstofoxiden is ook 75 tot 90% lager dan bij diesel en benzine, het CO2-gehalte is 7 tot 16% lager en de motor maakt half zoveel lawaai. Ook de financiële vergelijking met elektriciteit en een hybride benzine-elektriciteit draait in het voordeel van CNG uit: 20% goedkoper dan elektriciteit, 60% in vergelijking met de hybride. Duurder in aankoop

CNG-voertuigen zijn in aankoop duurder: 200 euro duurder dan een dieselvoertuig, en 2.400 euro duurder dan een benzinevoertuig. Het aanbod van de constructeurs is voorlopig nog redelijk beperkt: zeven merken bieden CNG-voertuigen aan.

Aantal tankstations

Ook nog beperkt is het aantal tankstations, al wijst de Creg erop dat dat aantal snel toeneemt. In België zijn er 91 tankstations (76 in Vlaanderen, 14 in Wallonië en eentje in Brussel). 36 projecten zijn nog in uitvoering, waarvan 20 in Vlaanderen.

Een CNG-tank geeft een autonomie tussen de 300 en 800 km. Als rekening wordt gehouden met de benzinetank, die alle CNG-voertuigen ook nog hebben, komt dat op 600 tot 1.400 km.

Een Europese richtlijn legt de lidstaten doelstellingen op in het kader van alternatieve mobiliteit. Voor België gaat het tegen 2020 om 333 CNG-stations en 42.500 voertuigen. "Gezien de evolutie van de markt (...) lijken al deze doelstellingen haalbaar", klinkt het bij de Creg.

Een verdere toename van het aantal CNG-stations en -voertuigen zal geen impact hebben op het gasnet, "omwille van de omvang van de bestaande gasnetten en de verwachte daling van de verwarmingsvolumes".