Chiptekort eist tol: meer dan 10.000 Duitse werknemers van Audi tijdelijk werkloos

Lamborghi­ni investeert meer dan 1,5 miljard euro in elektrifi­ca­tie sportau­to's

18 mei Ook de Italiaanse sportwagenbouwer Lamborghini neemt de weg richting elektrische auto's. In 2023 zal de eerste in serie geproduceerde hybride Lamborghini gelanceerd worden, en in de tweede helft van het decennium moet de eerste volledig elektrische auto volgen. Het bedrijf investeert de komende vier jaar meer dan 1,5 miljard euro, zo maakte het bekend.