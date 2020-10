Chinese wagens veroveren steeds meer ons autolandschap, maar hoe veilig zijn ze? “Sommige merken geven zelfs 5 jaar garantie”

Mag ik dat vertrouwen, zo’n Chinese auto?

Had je de vraag tien jaar geleden gesteld, dan had ik gezegd: afblijven. De eerste pogingen van de Chinese auto-industrie om hier voet aan de grond te krijgen, liepen faliekant af. Zoals in 2005, toen Landwind hier als eerste Chinese merk neerstreek met de CV9, een monovolume à la Renault Scenic. Ramp op wielen. Ermee rijden was jezelf twintig jaar terug in de tijd katapulteren. Niet alleen qua rijgevoel, ook (belangrijker!) qua veiligheid. Toen de Duitse autofederatie de CV9 aan een veiligheidstest onderwierp en het resultaat onrustwekkend was, verdween Landwind met de noorderzon. Een tweetal jaar later waagde Brilliance zijn geluk met de BS6. Het limousine-achtige model buisde ook op de Europese crashtest.