Chinese eigenaars Volvo gaan vol voor vliegende taxi Hans Renier

10 september 2019

12u46

Bron: Bloomberg 5 Auto Geely, de Chinese eigenaar van Volvo, pompt 50 miljoen euro in de Duitse start-up Volocopter. Dat bedrijf werkt hard aan een elektrische vliegende taxi die ze binnen drie jaar commercieel willen lanceren.

Volgens Li Shufu, topman en stichter van Geely, is zijn bedrijf zich aan het omvormen van een autobouwer naar een mobiliteitstechnologiegroep. De tweede grootste autofabrikant van China stapte in 2017 ook al in het Amerikaanse Terrafugia, dat ook vliegende auto’s bouwt.

Ook het Duitse Daimler, dat de merken Mercedes en Smart onder haar vleugels heeft, investeerde eerder al in Volocopter. De start-up werkt al sinds 2011 aan een elektrische luchttaxi. Die lijkt op een een helikopter en gebruikt de technologie van een drone. Hij heeft een bereik van 30 kilometer.

“Beste vlucht ooit”

Twee passagiers kunnen er 25 minuten lang mee vliegen. Ideaal voor korte afstanden in de stad. De luchttaxi’s zijn volgens het bedrijf zo stil, dat ze niet meer boven het normale stadsgeluid uitkomen eens ze op een hoogte van 100 meter vliegen.

In Dubai mag je er al mee boven bewoonde zones vliegen. De bekendste stad van de Verenigde Emiraten heeft immers de ambitie om minstens 25% van het verkeer tegen 2030 autonoom te laten verlopen.

Brian Krzanich, CEO van IT-gigant Intel, kreeg begin 2018 de eer om als eerste particulier mee te vliegen. “Dit was de beste vlucht die ik ooit had”, reageerde hij. “Iedereen zal hier op een dag mee vliegen.”

Ook in Singapore zijn dit jaar nog testen gepland met de Volocopter. Die zou 250.000 euro kosten.

