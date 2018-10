Chinese autobouwer wil elektrische wagens bouwen in Charleroi TTR

19 oktober 2018

18u11

Bron: Belga 0 Auto De Chinese autobouwer Thunder Power wil vanaf eind 2020 elektrische auto's bouwen op de site van het voormalige Caterpillar in Gosselies, bij Charleroi. Thunder Power en de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa hebben daar vandaag een akkoord over ondertekend. In eerste instantie zullen er 350 mensen aan de slag kunnen.

De ondertekening van het akkoord gebeurde in aanwezigheid van Waals economieminister Pierre-Yves Jeholet. Thunder Power gaat in Gosselies een onderzoekscentrum en een productielijn opstarten voor elektrische wagens, bedoeld voor de Europese markt.

De eerste elektrische wagen die er van de band gaat rollen is de 'Chloe', een kleine stadswagen die 350 kilometer zal kunnen afleggen. De 'Chloe' werd vandaag in primeur voorgesteld in Gosselies.

Bedoeling is in eerste instantie 30.000 wagens te bouwen, maar dat kan worden opgedreven naar een jaarproductie van 80.000. Eind 2020 zouden de eerste wagens van de band kunnen rollen.