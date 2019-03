China mag deze Range Rover niet meer kopiëren Erik Kouwenhoven

29 maart 2019

20u18

Bron: AD.nl 2 Auto Jiangling Motor heeft de Range Rover Evoque bijna letterlijk gekopieerd. Nu heeft een Chinese rechtbank het Chinese bedrijf echter verboden om de auto te produceren en te verkopen.

Een Chinese rechtbank heeft deze week een opmerkelijk oordeel uitgesproken: de Landwind X7 van de Chinese autofabrikant Jiangling Motor lijkt te veel op de Range Rover Evoque. Volgens de rechtbank mag de X7 met onmiddellijke ingang niet meer worden verkocht. De rechtbank zei dat de Evoque vijf unieke stijlkenmerken heeft die rechtstreeks door Jiangling zijn gekopieerd.

De productie moet worden gestopt, aldus de rechtbank. Bovendien moet de fabrikant van de Range Rover Evoque (Jaguar Land Rover) compensatie worden betaald. Het vonnis werd met gejuich ontvangen door Jaguar/Land Rover. “Het versterkt het vertrouwen in investeringen in China en schept vertrouwen in de jurisprudentie van de Chinese rechtbanken”, aldus een woordvoerder. Jiangling Motor kan nog in beroep gaan.

De uitspraak biedt hoop voor andere Europese fabrikanten die tot nu toe met lede ogen moesten aanzien hoe klonen van Porsche Cayennes, Macans en een aantal Mercedes Benz-modellen straffeloos door Chinese fabrikanten werden gekopieerd. De strijd tussen Land Rover en Landwind heeft vijf jaar geduurd.