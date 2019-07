CEO van BMW houdt het na vier jaar voor bekeken AW

05 juli 2019

13u19

Bron: Belga 0 Auto De CEO van BMW, Harald Krüger, wil geen tweede termijn aan het hoofd van de de Duitse bouwer van luxeauto's. Dat deelde hij zelf mee aan de raad van toezicht.

Het contract van Krüger loopt eind april 2020 af. De 53-jarige Duitser staat al sinds 2015 aan het hoofd van BMW. Hij werd toen de jongste CEO ooit van de autobouwer. Hij volgde de huidige voorzitter van de raad van toezicht, Norbert Reithofer, op.



"Meer dan 27 jaar lang is de BMW Group mijn professionele thuis geweest", zegt Krüger in een mededeling. "Na ruim tien jaar in de directie, waarvan meer dan vier jaar als CEO van de BMW Group, wil ik mij nu op professioneel vlak opnieuw oriënteren en mijn veelvuldige internationale ervaring in nieuwe uitdagingen en projecten inbrengen."

De raad van toezicht zal op 18 juli de opvolging van Krüger bespreken. "Tot een beslissing is genomen, blijft Harald Krüger ongewijzigd zijn functie als bestuursvoorzitter uitvoeren", luidt het.

Tweede plaats in de race

In mei berichtte het financiële persagentschap Bloomberg nog dat sommige leden van de toezichtsraad hun bedenkingen hadden geuit over Krüger. Volgens hen was hij niet de geschikte man om BMW te leiden. Nadat BMW een decennium lang op kop reed in de race onder de luxemerken, verloor de autobouwer momentum onder de huidige CEO, en moest het het merk Daimlers Mercedes-Benz in 2016 voor laten gaan.