CD&V wil 4.000 laadpalen in Brussel. Nu staan er 4

18 april 2019

In het hele Brusselse Gewest staan vandaag amper 4 publieke laadpalen voor elektrische wagens. CD&V trekt naar de verkiezingen met een plan om er 4.000 van te maken. "De luchtkwaliteit is één van de belangrijkste uitdagingen voor onze hoofdstad", zegt Vlaams lijsttrekker Benjamin Dalle. "De vele wagens in de stad zorgen voor hoge concentraties fijn stof. Dan is het stuitend dat er maar 4 laadpalen zijn, terwijl pakweg Amsterdam er 4.000 heeft. Wij leggen dezelfde ambitie op tafel, want we willen dat alle nieuwe wagens in België vanaf 2030 emissievrij zijn." Concreet wil CD&V dat Brussel de handen in elkaar slaat met het bedrijfsleven, zodat er 1.200 laadpalen komen op parkings van supermarkten en ondernemingen, en 1.400 in parkings van gebouwen. Daarnaast wil de partij het principe 'paal volgt wagen' invoeren, waarbij de overheid een laadpaal voorziet in de buurt van iemands huis, zodra die een elektrische wagen koopt. "Dat kan door laders te integreren in lantaarnpalen", aldus Benjamin Dalle.