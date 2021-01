Cardoen biedt elektrische auto van Chinese makelij aan

Betaalbaar en premium

Cardoen hoopt dat de "betaalbare" prijs de klant zal overtuigen. "We krijgen bijna wekelijks de vraag naar een elektrische, maar budgetvriendelijke wagen. Als we de consument vertellen dat die minstens 10.000 euro meer zal kosten dan een vergelijkbare benzinewagen, is de interesse snel over. Met de lancering van de Aiways U5 kunnen we onze klanten nu een betaalbare elektrische gezinswagen aanbieden voor dezelfde prijs als een goed uitgeruste, klassieke SUV", klinkt het in het persbericht. De Aiways U5 is niet de goedkoopste op de markt. Een Volkswagen ID.3 of Nissan Leaf bijvoorbeeld zijn (iets) goedkoper, al gaat het wel om kleinere modellen.