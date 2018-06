Car-pass uitgebreid naar ingevoerde tweedehandswagens Redactie

Bron: Belga 0 Auto Autofabrikanten en invoerders van tweedehandsvoertuigen zullen voor elke wagen die ze invoeren de kilometergegevens waarover ze beschikken moeten doorgeven aan car-pass, het systeem dat kilometerfraude moet tegengaan. De ministerraad heeft daarover een wetsontwerp van minister van Economie Kris Peeters goedgekeurd. De car-pass zal de koper ook informatie geven over uitstoot, keuring en updates.

Wie een tweedehandswagen verkoopt, is in België verplicht de koper een car-pass te bezorgen, een document dat de kilometerhistoriek van het voertuig weergeeft. Zonder car-pass kan de koper aan de rechter de ontbinding van de aankoop vragen en zijn geld terugeisen. Bij elke controle, herstelling of onderhoud van een wagen vullen garagisten of keuringscentra de databank met kilometergegevens aan.

Het systeem wordt nu uitgebreid en moet kilometerfraude met ingevoerde tweedehandswagens aanpakken. Omdat niet alle landen kilometergegevens registreren, zal het ontwerp van minister Peeters autofabrikanten en invoerders verplichten om de kilometergegevens waarover ze beschikken door te geven aan car-pass.

"Verschillende autoconstructeurs beschikken over centrale databases waarin ze de kilometerstanden bijhouden van wagens die in hun garages worden hersteld. Door ook die gegevens op te nemen in de car-pass kunnen we kilometerfraude helemaal uitroeien", zegt de CD&V-vicepremier.

De car-pass zal binnenkort ook informatie bevatten over de uitstoot, over updates die de wagen kreeg en over mogelijke keuringen na een ongeval. "Het is als koper belangrijk om te weten of voor een auto niet is ingegaan op bepaalde terugroepacties, wat de uitstoot is en of de wagen nog naar de keuring moet na een zwaar ongeval. Al die gegevens hebben een invloed op de waarde van de auto en zullen aangegeven worden door de car-pass", aldus minister Peeters.