Car-Pass bracht vorig jaar 1.716 gevallen van fraude met kilometertellers aan het licht

Is een kilometer­ver­ze­ke­ring voor jou financieel voordelig? Wij rekenen uit of een kilometer­po­lis écht gunstiger is

16 oktober Op zoek naar een nieuwe wagen, maar ook van plan de komende tijd vaker te telewerken? Misschien is een kilometerverzekering dan een betere optie, zeker nu de helft van de Belgen de wagen (veel) minder gebruikt. Wij rekenen uit of een kilometerpolis écht financieel voordelig is voor bezitters van een stadsauto, een middenklasser of een premiewagen, en zoeken uit welke kortingen de verzekeraars aanbieden.