Cabrio on a budget: dit zijn de goedkoopste (maar daarom niet minder knappe) exemplaren

Meteen opvallend: het zijn allemaal wagens met een stoffen dak. Dat is natuurlijk goedkoper dan een metalen vouwdak en het past binnen de sfeer van de eerste echte cabrio’s. Anderzijds is zo’n stoffen dak kouder in de winter en vergt ook het canvas enig onderhoud. De constructie is wel minder zwaar, wat je rijprestaties verbetert. De kans op een defect aan het motortje is trouwens een pak minder groot dan bij zo’n ingewikkeld metalen vouwsysteem. De stoffen kap lijkt dan ook het pleit te hebben gewonnen. Vandaag zijn er nog nauwelijks cabrio’s met een metalen vouwdak te vinden, of we zouden het over de Mazda MX-5 RF moeten hebben, met zijn wegklapdak zoals in de (veel duurdere) Porsche 911 Targa.