Bye bye Kever! Retroversie van iconisch VW-model verdwijnt van de markt

13 maart 2018

07u24 72 Auto Volkswagen zal geen opvolger meer bouwen voor de Beetle, de retroversie van de legendarische Kever die in 1938 op de markt kwam. Daarmee verdwijnt een van de meest bekende modellen uit de autogeschiedenis.

Frank Welsch, hoofd van Research en Ontwikkeling bij Volkswagen zou het nieuws bevestigd hebben op het autosalon van Genève. Volgens de topman kan je een retromodel als de Kever niet eindeloos opnieuw lanceren. PR-manager Dennis Homberg van Porsche vertelde aan NU.nl dat de Volkswagen Beetle komende zomer uit productie gaat voor de Europese markt. "Het model bestaat dan 8 jaar en is aan het einde van zijn levenscyclus. Er is vooralsnog geen opvolger voor deze Volkswagen gepland." De originele VW kever kwam in 1938 op de markt en werd geproduceerd tot 2003. Er werden meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. In 1998 bracht het merk de New Beetle uit en in 2011 kwam daarvan een nieuwe versie, die kortweg Beetle werd genoemd. Er waren nog wel geruchten dat VW aan een elektrische versie van de Beetle zou werken, maar die lijken dus niet te kloppen.

Volkswagen blijft in de toekomst wel nog inzetten op retro, maar daarvoor ziet het meer heil in de ID Buzz. Dat wordt een elektrische remake van het bekende hippiebusje. De nieuwe T1 wordt vanaf 2022 verkocht in de Verenigde Staten, China en Europa.