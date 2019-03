Bugatti verkoopt duurste auto ooit voor 17 miljoen euro Van La Voiture Noire wordt maar één exemplaar gemaakt DBA

06 maart 2019

13u52

Bron: The Verge 3 Auto Van de nieuwe Bugatti, vervaardigd uit carbon en andere exclusieve materialen, wordt maar één exemplaar gemaakt, dat bovendien bijna 17 miljoen euro kost. Hoewel de wagen pas in 2021 helemaal op punt staat, is hij nu al verkocht, schrijft The Verge. Daarmee is het de duurste auto ooit.

Het was even met de ogen knipperen op de auto- en motorshow in Genève, toen Bugatti er zijn nieuwe model La Voiture Noire voorstelde. Zwart, gemaakt uit carbon en peperduur. 18,9 miljoen dollar (16,8 miljoen euro) kost het ding. Bovendien zal het nog 2,5 jaar duren vooraleer de wagen, waarvan maar één exemplaar gemaakt zal worden, af is. Bugatti moet immers eerst nog uitvissen hoe de wagen precies ontworpen en gehomologeerd moet worden.

Duurste ooit

Klinkt te gek voor woorden, denkt u? Wie koopt zo’n auto? Autofanaten kunnen voor die som verschillende Ferraris McLarens en Lamborghini’s kopen, waar ze bovendien meteen mee kunnen rijden. En toch is de wagen dus al verkocht. Daarmee is het nu al de duurste wagen ooit.



Bugatti heeft de identiteit van de koper niet vrijgegeven, maar het zou iemand zijn met een enorme band met het merk, aldus de automaker. En duidelijk ook iemand met een serieuze bankrekening.

Voor sommigen is status, of het behouden van rijkdom belangrijker, en dan is het indrukwekkende prijskaartje van de Bugatti geen enkel probleem.

Dit is niet zo buitensporig als je het vergelijkt met de kunstsector Achim Anscheidt, design directeur van Bugatti, aan The Verge.

Een exclusieve Bugatti kopen, voor eender welke prijs, is voor multimiljonairs net hetzelfde als aandelen aanschaffen, vertelt Achim Anscheidt, design directeur van Bugatti, aan The Verge. Het cliënteel van Bugatti is het volgens hem gewend “om hun jachten en vliegtuigen zelf te ontwerpen”. Bovendien, voegt Anscheidt toe, “is dit niet zo buitensporig als je het vergelijkt met de kunstsector”.

Omgekeerde curve

Dat zit zo. De waarde van de Bugatti van 17 miljoen euro zal een omgekeerde curve beschrijven van een gewone wagen: zodra hij geleverd wordt, zal de waarde toenemen. Na pakweg 20 jaar zal hij vermoedelijk nog gegeerder zijn. Enkel een complete gek zou het immers aandurven om achter het stuur te kruipen.

De enorme prijs heeft La Voiture Noire overigens enkel en alleen te danken aan het smaakvolle ontwerp en vooral aan de schaarste. Ten opzichte van de Chiron bracht Bugatti immers geen enkele verbetering aan in de mogelijkheden onder de motorkap van de wagen.