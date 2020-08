Bugatti, Porsche, Mercedes én camper betrokken bij extreem dure crash op bergpas Erik Kouwenhoven

14 augustus 2020

09u28

Bron: AD.nl 8 Auto De Gotthardpas in Zwitserland moest woensdag tijdelijk worden afgesloten vanwege waarschijnlijk een van de duurste auto-ongelukken in tijden. Volgens de Zwitserse politie bedroeg de schade 3,4 miljoen euro toen een Bugatti, een Porsche, een Mercedes én een camper op elkaar klapten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens de politie wilde de 1500 pk sterke Bugatti Chiron vier auto’s tegelijk inhalen. De voorste van het viertal was een camper die de rest van het verkeer vermoedelijk enigszins ophield. De bestuurder voor hem, rijdend in een Porsche 911 cabriolet, had precies hetzelfde idee en begon ook in te halen - met rampzalige gevolgen.



De precieze gang van zaken wordt in lokale media op verschillende manieren naverteld, maar de drie miljoen euro kostende Bugatti zou tegen de Porsche zijn gebotst, die op zijn beurt een Mercedes-Benz C-Klasse ramde. De Porsche en Mercedes knalden vervolgens tegen betonblokken naast de weg. De Chiron tikte nog de voorop rijdende camper aan.



Een vrouw raakte gewond tijdens het ongeluk en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De beroemde Gotthardpas werd tijdelijk afgesloten voor verkeer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

“Verborgen kosten lopen op tot 980 euro”: auto-expert waarschuwt voor valkuilen bij online aankoop nieuwe wagen (+)

Polestar brengt revolutionair concept naar België: wat mogen we van het nieuwe automerk verwachten? En wat maakt het zo anders dan Tesla? (+)