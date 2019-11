Bugatti overweegt elektrisch ‘instap’-model Redactie

19 november 2019

13u53

Bron: www.fangio.be 0 Auto Eerder liet Bugatti al officieel weten dat het zich, in tegenstelling tot Ferrari en Rolls-Royce, nooit zou laten verleiden tot het bouwen van een SUV. Desondanks lijken de Fransen naast de alles overtreffende Chiron wel degelijk een tweede (lees: goedkoper) model te overwegen om de kas te spijzen…

Bugatti heeft er in de loop van zijn merkgeschiedenis altijd een erezaak van gemaakt om slechts één model (varianten en speciale edities niet meegerekend) tegelijkertijd in productie te houden. Vandaag is dat de Chiron, een 1.500 pk sterk snelheidsmonster – de auto rondde onlangs nog de kaap van de 300 mijl per uur (490 km/u) – met een prijskaartje van vlot 2,5 miljoen euro… exclusief belastingen, welteverstaan. Tijdens een interview met persagentschap Bloomberg heeft Bugatti-CEO Stephan Winkelmann echter voor het eerst te kennen gegeven dat de Chiron op termijn wel eens het gezelschap zou kunnen krijgen van een (iets) goedkoper instapmodel.

Met de hulp van... Volkswagen

In het gesprek geeft Winkelmann ruiterlijk toe dat Bugatti, in nauw overleg met moederhuis Volkswagen, inderdaad overweegt om een tweede model aan het gamma toe te voegen. Het zou gaan om een ‘elektrische GT of cross-over’ (een benaming waarmee Bugatti de SUV-hetze handig zou kunnen omzeilen) met plaats voor vier inzittenden, een omschrijving die op z’n minst het vermoeden wekt dat Bugatti op een eigen interpretatie van de Porsche Taycan of Audi e-tron GT zit te hinten. Een koopje wordt de vermeende instapper echter allerminst: reken op een prijskaartje tussen de 500.000 en 1 miljoen euro.