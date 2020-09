Bugatti maakt heerlijke knipoog naar het verleden Mika Tuyaerts - www.fangio.be

23 september 2020

11u50

Bron: www.fangio.be 0 Auto

Bugatti’s nieuwste concept car omarmt op een wel heel knappe manier de erfenis van het merk. De Next-57 concept bestaat voorlopig enkel op papier. Maar ook papier kan doen dromen.

De Next-57 concept van het merk is een gestroomlijnde kijk op de Type 57 SC Atlantic Coupé die Bugatti in de jaren 30 van de vorige eeuw voor het eerst maakte. De wagen, die net uit een maffiafilm lijkt te komen, toont dat sommige dingen vandaag de dag nog net zo verleidelijk zijn als bijna een eeuw geleden. Bugatti’s kenmerkende grille aan de voorzijde is een eerbetoon aan zijn ontwerptraditie, terwijl het interieur profiteert van de nieuwste materialen die we vandaag kennen.

Daar is slechts plaats voor één persoon. Die zit in een traanvormige cabine die uitvoerig bekleed is met extravagant suède. En extravagant ben je best, door het glazen dak kan iedereen je immers goed zien. Zet die hoed maar op en oefen je beste Al Capone-imitatie!

Een ware inspiratie

“De Atlantic behoort tot de iconen in Bugatti’s lange geschiedenis,” zei Stephan Winkelmann, Bugatti’s CEO, in een persverklaring. “Qua elegantie, kwaliteit en prestaties was de coupé uniek in zijn tijd en dat is hij vandaag de dag nog steeds. Een luxe supersportwagen. Voor ons is het zowel een inspiratie als een verbintenis.”