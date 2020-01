Bugatti koning Leopold III gaat onder de hamer KVDS

24 januari 2020

15u36 4 Auto Het Amerikaanse veilinghuis Gooding & Company organiseert op 1 april een opmerkelijke veiling in Londen. Er worden 16 klassieke wagens aangeboden en een van de pronkstukken is een Bugatti Type 59 Sports uit 1934. Die behoorde ooit toe aan niemand minder dan koning Leopold III van België. Geïnteresseerden moeten wel over een stevige geldbuidel beschikken.

Gooding & Company heeft een stevige reputatie als het om het verkopen van klassieke wagens gaat. Het bedrijf heeft 3 van de 10 duurste wagens die ooit geveild werden op zijn naam staan.

Grand Prix

Met de Bugatti Type 59 Sports die wordt aangeboden, werden aanvankelijk Grand Prix-wedstrijden gereden. Dat was het geval in de seizoenen 1934-1935. De bekende Franse autocoureur René Dreyfus behaalde er een klinkende overwinning mee op de Grand Prix van België in Spa en ook een derde plaats in Monaco.





Later werd er met enkele aanpassingen een sportwagen van gemaakt voor uithoudingsraces. Die liet zich vooral zien tijdens het seizoen 1937 en was op zeker moment de snelste sportwagen van Frankrijk. (lees hieronder verder)

In 1938 werd hij zwart geschilderd en verkocht aan zijn bekendste eigenaar: koning Leopold III van België. Die bewaarde hem in perfecte staat, net als de vier eigenaars die de wagen daarna in hun bezit hadden. Dat is ook te zien aan de prijs die de Bugatti op de veiling moet halen.

Gooding & Company hoopt er minstens 10 miljoen pond voor te krijgen, omgerekend een kleine 12 miljoen euro. Op de site van het bedrijf kan je de wagen in al zijn glorie bewonderen.