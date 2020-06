Bugatti Chiron Roadster zal 9 miljoen euro kosten www.fangio.be

29 juni 2020

15u00

Nu weten we dat je bij Bugatti niets koopt voor een appel en een ei, maar is dit niet heel veel?

Na vier jaar willen ze bij Bugatti een dakloze versie van hun Chiron gaan maken. De hypercarbouwer is zelfs druk aan het informeren bij klanten of ze geen Chiron Roadster (werktitel) in hun garage willen parkeren, aldus The Supercar Blog.

Volgens onze eerder vermelde bron zou Bugatti zelfs een zeer pittig prijskaartje op de dakloze Chiron willen plakken. Deze variant zou er in een zeer gelimiteerde oplage komen voor een schofterige prijs van 9 miljoen euro per stuk. En dan is vadertje staat nog niet langsgekomen om belastingen op dat bedrag te heffen.

Afwijkend design

Best een serieus bedrag als je weet dat een gewone Chiron voor zo’n drie miljoen euro over de toonbank gaat. Bij The Supercar Blog zijn ze er dan ook van overtuigd dat Bugatti van de Chiron Roadster een speciaal en exclusief beestje wil maken, met afwijkende designelementen. Benieuwd hoe dat er zal uitzien. Zoals de nooit gebouwde Veyron Barchetta (zie foto)? Wij zeggen geen neen!



