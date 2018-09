Brusselse elektrische Audi zal 82.400 euro kosten ADN

18 september 2018

06u28

De elektrische Audi e-tron die in Brussel van de band loopt, zal in België in de loop van november gecommercialiseerd worden en 82.400 euro (inclusief btw) kosten. Dat is vernomen bij Audi-invoerder D'Ieteren. Audi heeft de e-tron vanochtend officieel voorgesteld in San Francisco.

Met de e-tron heeft Audi het startschot gegeven voor zijn elektrische offensief. Tegen 2025 wil de Duitse Volkswagen-dochter twaalf elektrische modellen aanbieden in de belangrijkste marken in de wereld. Audi verwacht dat tegen dan geëlektrificeerde modellen goed zullen zijn voor ongeveer een derde van zijn verkoop.

De Brusselse Audi-fabriek is begin deze maand gestart met de serieproductie van de e-tron. De site heeft sinds de zomer van 2016 de carrosseriebouw, lakafdeling en montage grootschalig omgebouwd en haar eigen batterijproductie opgebouwd.

Audi A1

Voorheen werd in de fabriek in Vorst de compacte Audi A1 gebouwd. Daarvan rolde de laatste auto begin vorige maand van de band. Audi Brussels bouwde sinds 2010 ruim 909.000 stuks van de A1, die plaatsmaakt voor de eerste volledig elektrische Audi.

In de bijna 70-jarige geschiedenis van de productiesite in Vorst was de Audi A1 het eerste model dat exclusief in de Europese hoofdstad werd gebouwd. De nieuwe, tweede generatie van de Audi A1 zal gebouwd worden in de Audi-fabriek in het Spaanse Martorell.