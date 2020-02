Brusselse denktank wil SUV’s uit de steden bannen Mika Tuyaerts - www.fangio.be

03 februari 2020

12u34

Bron: www.fangio.be 23 Auto Als het aan het in Brussel gelokaliseerde European Transport Safety Council (ETCS) ligt, zijn SUV’s binnenkort niet meer welkom in Europese steden. De denktank acht de maatregel noodzakelijk voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

Het ETCS geeft het advies in een studie over de veiligheid van zwakke weggebruikers in Europese steden. Letterlijk staat er dat ze “zouden kunnen overwegen om toegangsbeperkingen in te voeren voor auto’s die geacht worden een groot risico te vormen voor voetgangers en fietsers” zoals de hogere en zwaardere SUV’s, en dat “het risico op een ernstig letsel of de dood van een voetganger bij ongevallen met SUV’s en bestelwagens groter is dan bij botsingen met personenauto’s.”

Een advies dat in het rapport met enkele cijfers kracht wordt bijgezet. Zo becijferde het European Transport Safety Council bijvoorbeeld dat tussen 2010 en 2018 minstens 51.300 voetgangers en 19.450 fietsers omkwamen op de Europese wegen. Daarbij noteert de denktank dat het aantal dodelijke ongevallen met fietsers acht keer trager zakte dan de ongelukken met fatale gevolgen voor de inzittenden van een voertuig.

“Ook een oplossing voor de klimaatcrisis”

De ETCS ziet de maatregel ook in een breder kader. Graziella Jost, projectdirecteur bij ETSC: “De EU staat voor een groot aantal uitdagingen: de klimaatcrisis, verkeersdoden en ernstige verwondingen, luchtvervuiling en obesitas. Beleid dat de veiligheid van fietsers en voetgangers verbetert, kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van al deze uitdagingen. Sommige EU-landen, met name Nederland en Denemarken, bewijzen dat al. Als zij dat kunnen, kan de rest van de EU dat ook.”