Brusselse Audi e-tron krijgt snelste laadvermogen op de markt: na half uur rijbereik van 320 km jv

20 april 2018

17u41

Bron: belga 0 Auto De Audi e-tron, die dit jaar nog in de fabriek in Vorst van de band zal rollen, zal als eerste elektrische seriewagen aan snellaadpalen met een laadvermogen tot 150 kW kunnen tanken. Daarmee kan de batterij van de auto in dertig minuten voor 80 procent opgeladen worden, goed voor een rijbereik van zowat 320 kilometer. Dat heeft Audi bekendgemaakt in Berlijn.

Met nog eens dertig minuten laden kan de batterij opgeladen worden tot de volledige capaciteit, goed voor een autonomie van 400 kilometer. Als basis voor het snellaadvermogen van 150 kW ligt volgens Audi het thermomanagement van de lithium-ionbatterij in de bodem van de wagen.



"De batterij slaat 95 kWh energie op en maakt daarmee een rijbereik van meer dan 400 km mogelijk in de vrij realistische WLTP-test (de nieuwe Europese testprocedure, nvdr). Daarmee is de SUV helemaal klaar voor dagelijks gebruik", aldus Audi, dat verwacht dat er tegen eind dit jaar bijna 200 highpower laadstations met elk zes laadpunten zullen zijn in Europa.



Tegen 2020 worden er 400 dergelijke standplaatsen aan snelwegen en de belangrijkste verkeersassen op telkens 120 km van elkaar voorbereid. Er zijn in totaal ook al meer dan 65.000 publieke laadpunten in Europa, maar daarvan ligt het laadvermogen een heel stuk lager.



De prijs voor een Audi e-tron zal beginnen vanaf 80.000 euro.