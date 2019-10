Brussel kroont zich opnieuw tot onbetwiste ‘filehoofdstad’ Redactie

21 oktober 2019

11u56

Bron: www.Fangio.be 1 Auto Volgens de TomTom Traffic Index, een jaarlijkse ranglijst die de verkeersdrukte in 403 steden ter wereld analyseert aan de hand van reële gebruikersdata, verliezen automobilisten wekelijks gemiddeld 5,1 uur op de dichtgeslibde wegen in en rond onze Belgische hoofdstad. Daarmee staat Brussel op een 16e plaats in het Europese fileklassement. Opvallend: automobilisten die dagelijks aanschuiven op de Ring van Antwerpen, hebben veel minder reden tot klagen…

Laten we beginnen met het goede nieuws: de filezwaarte in de Belgische grootsteden stagneert. Een ‘stilstand’ waar we maar beter niet al te blij om zijn, want het jaarlijkse filerapport van navigatiespecialist TomTom plaatst Brussel op een 39e plaats van meest filegevoelige steden ter wereld, net boven megasteden als Londen en Parijs. Met een gemiddelde verliestijd van 5,1 uur per week - voor een goed begrip: dat zijn 11 dagen per jaar - is de filedruk in Brussel véél groter dan in de rest van ons land. Zelfs Antwerpen, die andere vaste klant in de dagelijkse verkeersbulletins, doet het opvallend beter met een 92e positie wereldwijd.

Top 10 drukste Belgische steden:

Brussel - 39e

Antwerpen – 92e

Namen - 116e

Leuven -212e

Gent - 260e

Luik - 267e

Kortrijk - 304e

Bergen - 343e

Brugge - 356e

Charleroi -390e

Wanneer we de cijfers in detail gaan analyseren, zien we dat de filezwaarte vooral in Namen aanzienlijk is toegenomen (+ 10 procent tussen 2017 en 2018). In Brussel, Antwerpen en Luik blijven de verliestijden min of meer stabiel, in Bergen (-6 procent), Charleroi (-1 procent) en Brugge (-1 procent) kan je je volgens TomTom zelfs vlotter verplaatsen met de wagen dan een jaar geleden.